Lutkovno in ulično gledališče vabita v Koper

KOPER • Kot poudarja Maja Bavdaž Gross, vodja festivala in Mednarodnega centra lutkovne umetnosti - MCLU v Kopru, ki ima sedež v Lutkarnici, je v 24 letih je festival PUF gostil na stotine uličnih in lutkovnih skupin ter umetnikov, ki so prišli iz več kot 40 držav Evrope in sveta. Zgoščen poletni program se bo letos raztezal čez sedem festivalskih tednov, od danes do 20. avgusta.

Še pred uradnim odprtjem vabijo ob 19. uri na razstavo Uho močvirja Nike Solce, ki združuje tako fotografijo kakor zvočne raziskave in opozarja na bogastvo in krhkost življenja mokrišča ob koprskem pristanišču. Ob 19.30 bo po Kidričevi ulici krenila pohodna predstava Grifon in škrat iz čudežnega gozda, ki jo je ustvaril italijanski Teatro del fantastico. Sklenili jo bodo na Carpacciovem trgu v bližini Taverne, kjer bo predvidoma ob 20. uri uradno odprtje Pufa s Polhom Matije Solceta, ki mu sledi ulična lutkovna predstava Gledališče znotraj italijanskega ustvarjalca Fausta Barileja. Za finale pa bo poskrbel Kolektiv Matita s kabarejem You! Who? Who!

PUF-ov zgoščen poletni program se bo letos raztezal čez sedem festivalskih tednov od 1. julija do 20 avgusta. Program, so zapisali pri MCLU, je večinsko mednaroden, saj bo na dogodkih gostovalo kar 20 skupin in samostojnih avtorjev iz tujine in približno 12 skupin iz Slovenije. Največ ustvarjalcev prihaja iz sosednje Italije, saj so s tamkajšnjimi umetniki in organizatorji vzpostavili dolgoletne vezi in sodelovanja.

Nekaj predstav, ki jim velja nameniti posebno pozornost, so: estonska Kuthi teatra Tricketrack z mehaničnimi lesenimi figurami, ki se bojujejo za dobro z zlom Krokarjeve vojske, češke ročne lutke teatra Eden Eda z različico zgodbe o Janku in Metki, madžarski mini marionetni cirkus Tintalo, ki si ga otroci lahko ogledajo s tribun v šotoru, odrasli pa skozi kukalne luknjice od zunaj, slovaško gledališče Katanari s svojimi poetičnimi miniaturami in slovaško gledališče Piki z izvirnimi ročnimi lutkami. Dogodkov bo veliko več, o njih bodo obveščali na panojih pred Lutkarnico in ob Taverni ter na spletni strani www.mclu.info.