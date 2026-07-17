Manson na odru, pred dvorano pa molitve: "Hrvaška, j*beno vas ljubim!"

Ameriški glasbenik in umetnik Marilyn Manson je v četrtek ponovno stopil pred hrvaško občinstvo. V zagrebški Areni je v sklopu svetovne turneje One Assassination Under God pripravil koncert, na katerem je pred več tisoč zbranimi oboževalci izvedel svoje največje uspešnice in pesmi z novejšega albuma. To je bil njegov prvi nastop pri naših južnih sosedih po več kot dveh desetletjih, saj ga je hrvaška publika nazadnje poslušala leta 2005 v puljski Areni. Tisti dogodek oboževalci še danes pomnijo kot enega najbolj kontroverznih rock koncertov v državi.

Trenutna turneja vključuje več evropskih držav. Pred Zagrebom je glasbenik nastopil v Italiji, svojo pot pa zdaj nadaljuje na Poljskem. Med koncertom je večkrat zavpil ime hrvaške prestolnice, občinstvu pa je sporočil: "Hrvaška, je*eno te ljubim." Po poročanju hrvaškega portala Index.hr je pevec na koncu nastopa med ljudi metal brisače, pred njim pa je množico ogrevala avstralska zasedba VOWWS.

Množica v črnini in deljenje letakov

Koncert je že čez dan vzbudil veliko zanimanja. Pred dvorano so se zbrali številni oboževalci, ki so nosili prepoznavna črna oblačila, usnjene jakne in verige, mnogi pa so izstopali tudi z močnimi ličili in tetovažami. Dogodek je pritegnil tudi nasprotnike. Neznani moški je pred vhodom v Areno mimoidočim delil letake s sporočilom, da je Jezus Kristus edini kralj, s čimer je med obiskovalci koncerta povzročil nemalo striženja z ušesi, spet drugi pa je v megafon vpil razne molitve in na ta način nadlegoval prisotne.

Že pred samim nastopom je dogodek v javnosti sprožil precej polemik. Duhovnik Ivo Rastočić je koncert namreč javno opisal kot "satanistični obred", kar je izzvalo burne odzive in dodatno ogrelo ozračje pred prihodom ameriškega zvezdnika.