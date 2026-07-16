Marilyn Manson v Zagrebu, Hrvati molijo: "Gre za satanistični obred"

Nocojšnji nastop ameriškega glasbenika Marilyna Mansona v zagrebški Areni dviguje veliko prahu. Medtem ko oboževalci komaj čakajo na glasbeni dogodek, nekateri predstavniki cerkve ostro nasprotujejo njegovemu prihodu. Ivo Rastočić iz šibeniške škofije opozarja, da dogodek presega meje glasbe, poroča hrvaški portal Index. Duhovnik trdi, da gre za satanistični obred, ki mladim pošilja nevarna sporočila.

Rastočić na družbenih omrežjih izpostavlja simbole, ki spremljajo produkcijo, in opozarja na duhovne posledice takšnih dogodkov. Pri tem ga jezijo dvojna merila, saj organizatorji nekaterim domačim izvajalcem pogosto otežujejo nastope, medtem ko kontroverznemu ameriškemu rockerju na stežaj odpirajo vrata največje dvorane v državi. Pevec, čigar pravo ime je Brian Hugh Warner, sicer nikoli ni javno priznal pripadnosti satanizmu v religioznem smislu, temveč svojo umetnost in estetiko uporablja predvsem kot obliko provokativnega performansa. Njegovo umetniško ime združuje simbola glamurja in zla, igralko Marilyn Monroe in zloglasnega kriminalca Charlesa Mansona.

Obtožbe o zlorabah in pomanjkanje dokazov

Glasbenik v zadnjih letih polni naslovnice tudi zaradi resnih pravnih težav. Od leta 2021 naprej ga je več žensk javno obtožilo psihičnega in fizičnega nasilja. Pevec vse obtožbe vztrajno zanika. Državni tožilci v Los Angelesu so po večletni preiskavi letos javnosti sporočili, da obtožnice ne bodo vložili. Primeri so namreč zastarali, hkrati pa tožilstvo ni zbralo dovolj trdnih dokazov, ki bi potrdili kazniva dejanja zunaj razumnega dvoma.

Sodišča so zavrnila tudi nekatere dodatne tožbe nekdanjih sodelavcev, večinoma prav zaradi zastaranja. Kljub temu so imele obtožbe resne posledice za njegovo kariero. Glasbenik je izgubil pogodbe z založbami in agencijami, številne koncerte po svetu pa so organizatorji zaradi pritiskov aktivistov odpovedali. Nocojšnji dogodek v Zagrebu tako ostaja eden redkih večjih nastopov, kjer pevec kljub vsem preteklim in sedanjim kontroverzam predstavlja svoj novi album.