Mednarodni “plavajoči” orkester bo blokado Gaze razbil s sodelovanjem

TRUŠKE, LJUBLJANA • Orkester Etno Hist(e)ria ima Istro v imenu že od leta 2003, ko je lutkar in glasbenik Matija Solce v Hrvatine, kjer je tedaj še živel, povabil glasbene prijatelje z več koncev sveta. V slabem tednu so skupaj ustvarjali, drug drugega učili, se povezali v skupnost in brez notnega zapisa pripravili koncertni program, ki je vseboval glasbe kultur, ki so jih s seboj prinesli sodelujoči, oplemenitene s takratnim navdihom in sodobnimi pristopi, občasno pa je nastala tudi avtorska skladba.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.