Ministrstvo za kulturo je zamrznilo izplačila nevladnikom in samostojnim kulturnim delavcem

LJUBLJANA > Pismo se glasi: "Po navodilu vodstva vas obveščamo, da je bilo ministrstvo za kulturo seznanjeno s postopki priprave rebalansa proračuna Republike Slovenije. Zaradi velikega primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu ministrstva za kulturo za leto 2026 se bodo skladno z razpisnimi in pogodbenimi določili odobrena sredstva predvidoma zmanjšala.

Hkrati vas prosimo, da do nadaljnjega ne pošiljate zahtevkov za nadaljnja izplačila, saj bo o nadaljnjem financiranju mogoče odločati šele po sprejetju rebalansa proračuna, ki je predviden v septembru 2026.

Žal je ugotovljeni primanjkljaj posledica stanja, ki ga je novo vodstvo ministrstva za kulturo zaznalo ob pregledu primopredaje poslov. S sprejetimi ukrepi si vodstvo prizadeva urediti nastale razmere ter zagotoviti odgovorno in vzdržno upravljanje proračunskih sredstev, saj verjame, da bodo s skupnimi prizadevanji uspešno premostili nastalo situacijo in v prihodnjih letih zagotovili stabilnejše financiranje slovenske kulture."

Takojšnji odzivi nekaterih posameznikov in organizacij, ki so dobili sporočilo, so izrisali dokaj jasen okvir dogajanja: obvestila po naših poizvedovanjih niso prejeli javni zavodi v kulturi, ki so največji porabniki proračunskih sredstev. Vendar se, zaradi splošne formulacije o "velikem primanjkljaju finančnih sredstev v proračunu ministrstva za kulturo", bojijo, da bi zmanjševanje lahko doletelo tudi njih. Obvestila so dobili nevladne organizacije (NVO) in samostojni delavci v kulturi s projekti, ki so znotraj proračuna za kulturo relativno majhna postavka, za ustvarjalce pa največkrat edina možnost preživetja.

Na ministrstvo za kulturo smo poslali naslednja vprašanja: "Kolikšen je primanjkljaj v proračunu za kulturo? Ali ste ugotovili, na katerih postavkah je nastal primanjkljaj? Je to prav pri razpisih za NVO in samostojne delavce v kulturi ali pa se je vodstvo ministrstva ne glede na izvor problema odločilo, kako bo saniralo primanjkljaj?"

Manjka 8,9 milijona evrov

Ministrstvo za kulturo je kasneje pojasnilo začasno prilagoditev postopkov financiranja zaradi priprave rebalansa proračuna. "Po natančnem pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva za kulturo smo ugotovili, da nam zaradi povečane porabe predhodnega vodstva ministrstva za kulturo po vseh trenutnih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Največji manko smo ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi, in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta. Pregledali smo vse možne prerazporeditve po posameznih postavkah znotraj proračuna ministrstva in uvedli vse ustrezne ukrepe najprej znotraj služb ministrstva, in sicer: prekinitev študentskega dela na ministrstvu, učinkovitejša organizacija dela in nova sistemizacija, varčevanje na vseh materialnih stroških ministrstva in odprodaja službenih vozil," so sporočili.

"Žal pa bo zaradi zagotavljanja financiranja potrebno poseči tudi po zelo neljubih in nepričakovanih ukrepih, ki so posledica pretiranega trošenja prejšnjega vodstva ministrstva," so zapisali in navedli: "Ustavitev odprtih postopkov razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih projektov, zmanjšanje sredstev za investicije v javnih zavodih ter zamik kohezijskih projektov v prihodnja leta zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnega deleža iz integralnih sredstev ministrstva."

Ministrstvo: Gre za začasne ukrepe

Ministrstvo poudarja, da gre za začasne ukrepe, katerih namen je preprečiti prevzemanje novih finančnih obveznosti brez zagotovljenega proračunskega kritja. "Po sprejetju rebalansa proračuna Republike Slovenije bo ministrstvo ponovno ocenilo razpoložljiva sredstva ter sprejelo nadaljnje odločitve v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi proračunskimi okviri. Cilj vseh začasnih ukrepov je zagotavljanje zakonitega, odgovornega in finančno vzdržnega upravljanja javnih sredstev."

Ob tem ministrstvo opozarja, da so postopki javnih razpisov in pozivov med seboj različni. "Nekateri so že zaključeni s sklenjenimi pogodbami, drugi so še v teku in odločbe še niso bile izdane. Nadaljnje ravnanje bo zato odvisno od pravnega in dejanskega stanja posameznega postopka ter od razpoložljivih proračunskih sredstev po sprejetju rebalansa. Upravičenci, prijavitelji in drugi deležniki bodo o nadaljnjih korakih obveščeni glede na stanje posameznega postopka in po sprejetju rebalansa proračuna. Ministrstvo se zaveda, da nastale razmere vplivajo na številne ustvarjalce, organizacije in javne zavode na področju kulture. Cilj sprejetih ukrepov je zagotoviti stabilizacijo financiranja ter ustvariti pogoje za preglednejše in dolgoročno vzdržno financiranje kulturnega sektorja. Vse kulturne ustvarjalce ministrstvo prosi za razumevanje in se zahvaljuje za sodelovanje," so zaključili.

Prizadeti ustvarjalci se v odzivih sprašujejo predvsem, ali je to res učinkovit ukrep za stabilizacijo javnih financ. Predsednica Društva za sodobni ples Slovenije Teja Reba je med drugim zapisala: "Nevladne organizacije nimajo kapitalskih rezerv. Delujejo projektno, sredstva pa so namenjena konkretnim javnim programom in plačilu konkretnega dela ljudi. Ko država sredi leta ustavi izplačila ali zmanjša že dogovorjeno financiranje, prizadene ustvarjalce, producente, tehnike, pedagoge in številne druge, ki so svoje delo že opravili ali ga izvajajo na podlagi veljavnih pogodb.

Varčevanje, ki prinese zanemarljiv prihranek, hkrati pa ogrozi izvedbo kulturnih programov, delovna mesta in zaupanje v državo kot pogodbeno partnerico, ni odgovorno upravljanje javnih financ.

Od ministrstva za kulturo zato zahtevam, da javno objavi:

- realizacijo po proračunskih postavkah MK do 30. 6. 2026;

- seznam postavk, kjer se izplačila ustavljajo;

- pravno podlago za zadržanje zahtevkov;

- predviden odstotek znižanja po področjih."

Odziv pripravlja Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture. Predvidoma ga bodo javnosti posredovali danes.