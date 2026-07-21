Na Netflixu dokumentarec o nesreči ladje Costa Concordia

Filmsko rekonstrukcijo nesreče dopolnjujejo pričevanja preživelih, članov posadke in reševalcev, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Ladja za križarjenje Costa Concordia je 13. januarja 2012 nasedla na skalo ob toskanskem otoku Giglio z več kot 4200 ljudmi na krovu. Ladje je skrenila z določene poti, da bi izvedla tako imenovani inchino, neuradni manever za pozdrav otoku. Trčenje je v trupu naredilo približno 70 metrov dolgo luknjo. Ladja je izgubila pogon, nemočno drsela in se na koncu prevrnila blizu obale.

Kot pripoveduje dokumentarni film, sta zapoznela in kaotična evakuacija znatno prispevali k visokemu številu smrtnih žrtev. V nesreči je umrlo 32 ljudi, člane posadke pa so rešili s pomočjo reševalnih služb in prebivalcev otoka Giglio.

Dokumentarec velik poudarek namenja kapitanu križarke Francescu Schettinu. Z uporabo ladijske črne skrinjice so namreč rekonstruirali njegove odločitve pred in med nesrečo. Schettina so kasneje obsodili na 16 let zapora zaradi povzročitve brodoloma, uboja iz malomarnosti in zapustitve ladje. Film pa ne pripoveduje le o kapitanovi odgovornosti, temveč obravnava tudi razširjeno prakso inchino na ladjah za križarjenje, ki so jo po mnenju filmskih ustvarjalcev tolerirali vrsto let, ter več organizacijskih in varnostnih napak, ki so prispevale k obsegu nesreče. • sta