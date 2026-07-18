Na Ptuju bo nastopila Joss Stone

Organizatorji sporočajo, da bo koncert, ki je bil sprva načrtovan na mestni tržnici, v dvorani Arena Campus Ptuj. "Odločitev o prestavitvi prizorišča smo sprejeli na podlagi aktualne vremenske napovedi z namenom obiskovalcem zagotoviti varno in prijetno koncertno izkušnjo," so navedli.

Po besedah umetniškega direktorja festivala Arsana Mladena Delina so se za ta koncert dogovarjali več let. Pogajanja z Joss Stone so namreč potekala od leta 2019, odločitev za nastop pa je na koncu po njegovih besedah sprejela sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta. To Arsano po njegovem mnenju postavlja ob bok pomembnim glasbenim prizoriščem.

Kot izpostavljajo organizatorji, si je Joss Stone s svojo vsestransko žanrsko muzikalnostjo prislužila svetovni sloves. Nastopala in sodelovala je z legendarnimi umetniki, kot so James Brown, Stevie Wonder, Mick Jagger, Rod Stewart, Robbie Williams, Jeff Beck, Carlos Santana, Lauryn Hill, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, pa vse do Raphaela Saddiqa, Johna Legenda, Nasa in Damiena Marleyja, zaradi česar je ena najbolj vsestranskih umetnic generacije.

Njen prvenec iz leta 2003, zbirka klasičnih soul priredb, je bila prodana v več kot petih milijonih izvodov po vsem svetu, njen drugi album Mind, Body & Soul iz leta 2004 pa je vseboval avtorsko glasbo in utrdil njen status zvezde. Je prejemnica več nagrad, med drugim dveh nagrad brit in enega grammyja.

Skozi leta je Joss Stone ubrala raznoliko glasbeno pot in izdala vrsto pustolovskih albumov, ki segajo od R&B, popa, reggaeja, hip-hopa do svetovne glasbe. S svojimi koreninami se je ponovno združila na albumu The Soul Sessions Vol. 2 (2012), z albumom Never Forget My Love (2022), ki ga je produciral dolgoletni sodelavec Dave Stewart, pa se je vrnila h klasičnemu soulu.

Umetnica, ki je že nastopala na največjih svetovnih odrih - od Glastonburyja in Royal Albert Halla do največjih ameriških festivalov -, prihaja na Ptuj prvič in po navedbah organizatorjev festivala Arsana obljublja izjemno glasbeno doživetje in pravi glasbeni vrhunec poletja.

Letošnja Arsana je največja doslej tako po obsegu kot trajanju. Program, ki je stekel sredi junija, bo do konca avgusta ponudil več kot 50 dogodkov in gostil okoli 400 domačih ter tujih ustvarjalcev.