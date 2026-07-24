Nova energija za Primorsko poje

POSTOJNA • “Primorska poje ima strahovito moč in vrednost. Gre za izjemen primer, ne le v Sloveniji, pač pa tudi zunaj njenih meja. Glavna težava so finance, vse ostalo gre, saj smo ljudje že dokazali, da imamo voljo, vizijo in znamo delati. Zaslužimo si, da nas država ustrezno ovrednoti, nam finančno priskoči na pomoč, saj delamo za vse ljudi,” je povedal novoizvoljeni predsednik Zveze pevskih zborov Primorske (ZPZP) Miran Rustja. Na izrednem občnem zboru zveze minuli torek v Postojni so se njeni člani tudi zahvalili Janji Konestabo, ki je ZPZP vodila od leta 2019 in pod taktirko katere je bila izvedena tudi letošnja, rekordno obiskana 57. revija Primorska poje.

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