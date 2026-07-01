Őzlem Kalmaz: Narava ni utihnila, mi smo postali gluhi za tisto, kar nam govori

• Potem ko je leta 2025 piranska umetnica Mira Ličen v osrednjem kulturnem centru Ahmeda Adnana Sayguna v Izmirju razstavila svoje slike, nastale prav v tem mestu, zdaj Piran gosti razstavo Őzlem Kalmaz iz Izmirja. "Zdaj se je del izmirskega dogajanja pri nas," je povedala Milka Sinkovič iz društva Prijatelji zakladov sv. Jurija.

Razstava izmirske umetnice Őzlem Kalmaz v piranski kristilnici sv. Janeza Foto: Sonja Ribolica Foto: Sonja Ribolica

Instalacija se osredotoča na spomin, ki ga nosi narava. Struktura, ustvarjena iz organskih in recikliranih tekstilnih delcev in prepletenih vlaken, razkriva občutljivo razmerje med krhkostjo in kontinuiteto življenja. Delo opozarja, da odnos med človekom in naravo ni samo fizična, temveč tudi duhovna povezava. Naravo ne obravnava kot vir ali pokrajino, temveč kot živo celoto, ki čuti, priča in nosi spomin. Ni naključje, da ima oljka posebno mesto na razstavi. V sredozemski kulturi to drevo simbolizira mir, odpornost in vztrajnost. Vlakna in organske forme, ki se spuščajo navzdol, ne predstavljajo samo naravne strukture, temveč nosijo tudi sled izgube, celjenja in preobrazbe. Vsak vozel in vsaka plast vzpostavljata tiho povezavo med spominom zemlje, telesom, koreninami in notranjim spominom.

Őzlem Kalmaz (v sredini) v družbi z Milko Sinkovič (levo) in Miro Ličen (desno) Foto: Sonja Ribolica Foto: Sonja Ribolica

Instalacija gledalca vabi k tihemu premisleku: Ali je narava resnično utihnila ali pa smo jo prenehali poslušati? Őzlem Kalmaz nima dvomov: "Postali smo gluhi za tisto, kar nam govori narava. Ampak to lahko na srečo spremenimo. Prisluhnimo ji." Izmirska umetnica je zaključila doktorski študij na Oddelku za likovno umetnost Univertze Yasar, izpopolnjevala se je tudi v Veliki Britaniji in na Poljskem. Kurirala je številne razstave turških in tujih umetnikov. Trenutno dela kot koordinatorka pri Direktoratu za kulturo in umetnost v Izmirju. Zasluge za piransko razstavo gredo društvu Prijatelji zakladov sv. Jurija in piranski župniji, podprla pa jo je tudi piranska občina. Spomimo, piranska občina je pobratena s Karsiyako, eno izmed izmirskih občin. Instalacija izmirske umetnice je prvič postavljena v katerega od sakralnih objektov, umetnica pa pravi, da je to prav posebno doživetje.