Pod zvezdami so zazveneli Pink Floydi

IZOLA • Poletni večeri v letnem kinu Arrigoni niso namenjeni le filmom na prostem. Včerajšnji večer je izolski vrt napolnil z obiskovalci, tokrat ob koncertu slovenske tribute skupine If Floyd. Glasbeniki, ki že četrt stoletja poustvarjajo opus britanske skupine Pink Floyd, so občinstvo popeljali v čas, ko je nastajala ena najvplivnejših rockovskih zgodb 70. in začetka 80. let prejšnjega stoletja.

"Pink Floyde obožujem že od malih nog in so še danes ena mojih najljubših skupin. Njihova atmosferična in psihedelična glasba me popolnoma potegne vase," je po koncertu povedala obiskovalka Nika Miklavčič iz Kopra. Dodala je, da jo veseli, da imamo tudi v Sloveniji skupine, ki poustvarjajo glasbo Pink Floydov, saj njihove skladbe še vedno poslušajo številne generacije. "Lepo je, da jih lahko slišimo v živo tudi doma in nam za to ni treba daleč na koncert," je dejala.

Sredin koncert skupine If Floyd je letni kino Arrigoni napolnil do zadnjega kotička. Foto: Vita Zadnik Foto: Vita Zadnik

Vrt letnega kina je bil zapolnjen do zadnjega kotička, obiskovalci pa so glasbenike vsakokrat nagradili z glasnim aplavzom. Prireditve v sklopu poletnega programa Arrigoni Nights se nadaljujejo tudi prihodnjo sredo, ko bo na odru letnega kina nastopila koprska rockovska zasedba Q20.