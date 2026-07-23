Poletje z biseri se vrača v Koper in na novo/staro prizorišče

KOPER > Organizator koncertnega niza Poletje z biseri Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper s podporo Mestne občine Koper letos napoveduje tri koncerte. Letošnje Poletje z biseri bo 5. avgusta otvoril Leopold I. (Michael Leopold), eden najbolj izstopajočih in pronicljivih glasov sodobnega slovenskega repa. Glasbenik, ki ustvarja v prepoznavnem radgonskem narečju, je nase opozoril z albumom Dobro jütro, uspešnicami Nesen, Pleše po svoje, Kinderšpil ter izjemno priredbo Tiste zakartane ure Vlada Kreslina. V Koper prihaja v spremstvu svoje spremljevalne zasedbe Drügi.

Druga avgustovska sreda bo rezervirana za istrskega trubadurja Rudija Bučarja, ki že več kot dve desetletji velja za osrednjega slovenskega negovalca in promotorja istrskega glasbenega izročila. S študijem jazzovskega petja in aranžiranja v Trstu je izpilil svojo doživeto interpretacijo, v kateri tradicijo spaja s folkom, jazzom in etnom ter s svojim avtorskim pečatom bogati istrski glasbeni prostor. Na koncertu bo tudi predstavil svoj najnovejši album Kamen trn brin, na odru pa se mu bosta pridružila vrhunska glasbenika Goran Krmac (tuba, topotalnik, tamburin) in Anže Vrabec (klavir, hammond).

Za veliki finale letošnjega Poletja z biseri bo poskrbela legendarna pivška zasedba Ana Pupedan, ki se bo predstavila v redkeje slišani akustični različici. Projekt Ante Upedanten bo za "šan lejp tih večjr" poskrbel z gostjo, svojo sestro – električno Ano Pupedan. Koncert bo, kot so sporočili organizatorji, imel tudi močan čustven pridih, saj se bodo člani zasedbe Simon Avsec, Boštjan Požar - Skok in Peter Žnidaršič poklonili pokojnemu soustanovitelju skupine Marku Dolesu, občinstvo pa bo v njegovem domačem Kopru prvič uradno pozdravilo novega bobnarja skupine, Andreja Pirjevca.