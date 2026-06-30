Poletna noč tokrat posvečena Otu Pestnerju

Sedemdesetletni Pestner je svojo glasbeno pot začel že kot otrok, pri petnajstih letih je zmagal na Slovenski popevki s pesmijo Trideset let. Sledile so številne uspešnice in festivalske zmage, pomemben pečat pa je pustil tudi kot dolgoletni član in umetniški vodja New Swing Quarteta ter član Alpskega kvinteta, so v sporočilu za javnost zapisali o prireditvi, ki jo pripravljata Ljubljana Festival in RTV Slovenija.

V svoji dolgoletni glasbeni karieri je posnel več kot petdeset albumov, ustvarjal za številne slovenske izvajalce in prejel vrsto najvišjih priznanj, med drugim red za zasluge Republike Slovenije ter zlato piščal za življenjsko delo.

Na letošnji Poletni noči bosta Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija nastopila pod taktirko dirigenta in glasbenega vodje Patrika Grebla, ob Pestnerju pa bodo poleg omenjenih nastopili tudi Alenka Godec, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Teya, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci in Chicas.

Prireditev bosta vodila Marjana Grčman in Boštjan Romih, ki je Pestnerja označil za umetnika, "ki je s svojo izjemno glasbeno širino in predanostjo pustil neizbrisen pečat v slovenski kulturi". Po besedah Grčman je Poletna noč eden tistih dogodkov, ki nas vedno znova spomnijo, kako bogata je zakladnica slovenske zabavne glasbe.

Kot še napovedujejo, bo posnetek koncerta, ki ga bo tudi tokrat sklenila skladba Elze Budau in Mojmirja Sepeta Poletna noč, na sporedu Televizije Slovenija prihodnji petek, Radio Slovenija pa bo dogodek prenašal v neposrednem prenosu.

Za začetek lanskega Ljubljana Festivala se je Poletna noč odvila v znamenju uspešnic Janeza Bončine Benča. •