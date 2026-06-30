Poletni koncerti tudi letos v Taverni

Program tudi letos ostaja zvest raznolikosti in radovednosti: blues, etno, jazz, klezmer in vse vmes, kar se ne pusti ujeti v en sam žanr, ampak raje išče stik med tradicijo in sodobnostjo, med severom in jugom, med znanim in še ne slišanim. Cikel bodo odprli 13. julija Prismojeni profesorji bluesa (na fotografiji), ena najbolj prepoznavnih domačih blues rock zasedb. Teden kasneje, 20. julija, v Taverno prihaja madžarski Cimbalom Trio pod vodstvom Balázsa Ungerja - cimbal kot osrednji instrument, okoli katerega se prepletajo ljudska melodika, klasična tradicija in balkanski impulzi. 27. julija prihaja slovensko-korejska zasedba OOLLIM Trio, ki jazzovske standarde in sodobni jazz prepleta s korejsko tradicijo ter avtorskimi skladbami pevke June Yun. Zaključek cikla 10. avgusta pripada avstrijskemu Moritz Weiss Klezmer Triu, ki klezmerjevsko izročilo razteza v sodobnejše, zračne in žanrsko odprte zvočne pokrajine. Taverna bo tako tudi letos tisto, kar poleti v Kopru zna biti najbolje: prostor, kjer se mesto za trenutek ustavi in ... prisluhne.