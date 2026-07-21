Popevke, ki so jim besedila pisali pesniki, ne poznajo časa
Podobno kot Ura brez kazalcev časa ne pozna, ga ne poznajo večno zelene popevke, za katere so besedila v minulem stoletju pisali pesniki. Ura brez kazalcev, ki jo je na slovenski popevki odpel Nino Robič, je napisal vsestranski zamejski kulturni ustvarjalec Miroslav Košuta in jo uvrstil med 40 besedil za knjigo, ki jo je naslovil po še eni svoji večni Tam, kjer sem doma.
LOGATEC • Tam, kjer sem doma je besedilo šansona zamejskega pesnika in gledališkega ustvarjalca Miroslava Košute (1936 - 2026), ki jo je v uglasbitvi Jožeta Privška odpel Edvin Fliser. Košuta sam jo je, tik pred slovesom, izbral za naslov knjige z zbirko 40 od okrog 130 besedil popevk, ki jih je napisal konec šestdesetih in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Popevke je v knjigo zbral na pobudo prijatelja, tržaškega pisatelja in predsednika društva slovenskih pisateljev Marija Čuka. Društvo je knjigo tudi izdalo.
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