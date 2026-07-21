Popevke, ki so jim besedila pisali pesniki, ne poznajo časa

Antologijo besedil za popevke tržaškega velikana Miroslava Košute so predstavili založnik Damijan Bogataj, predsednik slovenskih pisateljev Marij Čuk in pesnik, kantavtor ter kritik Matej Krajnc (od leve).

LOGATEC • Tam, kjer sem doma je besedilo šansona zamejskega pesnika in gledališkega ustvarjalca Miroslava Košute (1936 - 2026), ki jo je v uglasbitvi Jožeta Privška odpel Edvin Fliser. Košuta sam jo je, tik pred slovesom, izbral za naslov knjige z zbirko 40 od okrog 130 besedil popevk, ki jih je napisal konec šestdesetih in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Popevke je v knjigo zbral na pobudo prijatelja, tržaškega pisatelja in predsednika društva slovenskih pisateljev Marija Čuka. Društvo je knjigo tudi izdalo.