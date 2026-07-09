Pri špini danes "frišni" Before Time

O Before Time smo pisali že pred leti, ko smo ob njih prvič treščili na festivalu Gora Rocka. Že tedaj smo pravilno ugotovili, da bomo o mladih "špil-ligaših" še veliko slišali. In še kako prav smo imeli.

Nedavno so markantna vokalistka Naja Lipičnik - širša javnost jo je spoznala v duetu s štajerskimi skate punk norci Alo!Stari, naslovljenim Glavno da midva sma skup -, kitarista Toni Lah in Leon Štukelj, basist Peter Mandelj Mejač in podivjani bobnar Domen Flerin znašli na enem najbolj eminentnih odrov v državi, v Cankarjevem domu. Tja jih je "spravil" žametni Jure Longyka, ki je ne več tako rosno mlade Kamničane povabil v oddajo Izštekani. Poleg tega je bend na poličko v vadnico letos pospravil še nagrado zlata piščal za novince leta.

A Before Time niso "od včeraj". Bend skupaj diha že skoraj desetletje - takrat so jih šteli zgolj 13 ali 14 let. Zdaj, dve leti po izidu prvenca Omni, se impulzivni mulci prvič odpravljajo v Ljubljansko ulico.

Koncert bojda prične ob 20.30.