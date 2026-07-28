Primorka Agata Tomšič prva ženska na čelu Mittelfesta

ČEDAD • Leta 1986 v Izoli rojena Agata Tomšič je režiserka, igralka, dramaturginja, vodja projektov ter gledališka teoretičarka, dejavna je na področju avantgardnega gledališča. Izbrali so jo na podlagi javnega razpisa, na katerega je prispelo 43 prijav.

Tomšič želi v prihodnjih letih izkoristiti znanje, pridobljeno v skoraj dveh desetletjih dela v gledališču, ter zagotoviti, da Mittelfest ostane stičišče za opazovanje in razumevanje sedanjosti. "Želim izkoristiti moč raznolikih sodobnih uprizoritvenih govoric in še naprej negovati evropske sanje o sožitju različnih narodov in kultur - prostor, kjer se nasprotja srečujejo in zbližujejo prek dialoga," je njene besede navedla italijanska tiskovna agencija Ansa.

V sklopu teme strahu se je v letošnji 35. ediciji festivala odvilo več kot 30 umetniških projektov s sodelovanjem ustvarjalcev iz 16 držav, vključno z 20 svetovnimi ali nacionalnimi premierami. Pod umetniškim vodstvom Giacoma Pedinija je festival občinstvo povabil k ponovnemu odkrivanju strahu kot čustva, ki nas vznemirja, a nas lahko tudi reši.

Mednarodni festival Mittelfest je nastal leta 1991 v obdobju ponovnega srečanja med Vzhodom in Zahodom v okviru pentagonale, ki so jo takrat sestavljale vlade Italije, Avstrije, Jugoslavije, Češkoslovaške in Madžarske. Z leti je v kulturni javnosti postal sinonim za stičišče različnih jezikov in kultur srednjeevropskega in balkanskega prostora. Poleg glavnega dela festivala poteka tudi mednarodni festival Mittelyoung s predstavami mladih umetnikov.