Puljski filmski festival: v ospredju tudi zgodbe običajnih ljudi

PULJ > Puljski filmski festival bo potekal od 9. do 16. julija pod geslom Vesolje v nas. Izbrani filmi po navedbah organizatorjev obravnavajo teme, pomembne za današnji čas, kot so razmere v turizmu in na nepremičninskem trgu, ter zgodbe običajnih ljudi.

V tekmovalnem programu Hrvaški film bodo letos prikazali enajst filmov, med katerimi je devet igranih ter po en dokumentarni in animirani film.

V tem programu bodo na ogled Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Lijepa večer, lijep dan Ivone Juka, Sitni lopovi Mateja Ugrina, Žene, luđaci i malo dobrih pedera Igorja Salaja in Ohcet, pa tudi več slovenskih manjšinskih koprodukcij. Med njimi bodo Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić, mladinski igrani film Drugi dnevnik Pauline P., film Bučko, ki sta ga režirali Marina Andree Škop in Vanda Raymanova, dokumentarni film Kar je treba storiti režiserja Srđana Kovačevića in celovečerni igrani film Male stvari režiserja Zvonimirja Jurića, ki bo na festivalu imel svetovno premiero.

V tekmovalni program manjšinskih koprodukcij sta se uvrstila dva slovenska filma - Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika in Veter govori mi v režiji srbskega cineasta Stefana Đorđevića, poleg njiju pa bodo v tem sklopu še filmi Linije želje Daneta Komljena, Oče naš Gorana Stankovića, Maturalac Miroslava Terzića, Yugo Florida Vladimirja Tagića in Yugo ide u Ameriku Filipa Grujića.

V regionalni tekmovalni program sta se med petimi filmi uvrstila dva slovenska filma, in sicer Fantasy režiserke Kukle in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakić. V tem programu bodo med drugim prikazali še slovensko manjšinsko koprodukcijo Sveti deček italijanskega režiserja Paola Strippolija.

V otroškem programu Pulica bo med drugim na ogled slovenski mladinski film Elvis Škorc v režiji Borisa Jurjaševiča, v programu Vremeplov slovenska klasika Na papirnatih avionih režiserja Matjaža Klopčiča, v programu Ambrela pa Srečno Kekec režiserja Jožeta Galeta.

Puljski filmski festival bo predstavil tudi program PoPularna Pula, ki tudi letos prinaša izbor najnovejših popularnih filmov. Občinstvo si bo lahko ogledalo Bridki božič Pedra Almodovarja in Fatherland Pawla Pawlikovskega, ki sta bila nedavno prikazana na festivalu v Cannesu, ter Odisejo Christopherja Nolana. Ob 30. obletnici premiere sodobne filmske klasike Kako se je začela vojna na mojem otoku režiserja in scenarista Vinka Brešana pa bodo ob koncu festivala prvič prikazali tudi restavrirano kopijo filma.

Pred odprtjem festivala se bo že začel bogat spremljevalni program, ki bo med drugim vključeval retrospektivo in razstavo ob 100. obletnici rojstva hrvaškega filmskega ustvarjalca Nikole Tanhoferja ter izbor nagrajenih evropskih filmov v kinu Valli.