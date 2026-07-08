RTVS naj bi leto končala z 2,4-milijonskim primanjkljajem

Načrt, ki ga je svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) sprejel konec decembra lani, je sicer predvideval presežek prihodkov nad odhodki v višini 3153 evrov.

Novela zakona o RTVS iz decembra lani je določila, da se programi narodnostnih skupnosti letno iz državnega proračuna sofinancirajo v višini desetih odstotkov od vrednosti zbranega rtv-prispevka, glasbena produkcija pa v višini štirih odstotkov. To po takratnem pojasnilu RTVS za STA pomeni, da bi javni zavod letos za narodnostne programe prejel 10,88 milijona evrov, za glasbeno produkcijo pa 4,35 milijona evrov, kar skupaj znese 15,23 milijona evrov.

Vendar je ministrstvo za kulturo junija zavrnilo zahtevek zavoda za sredstva za glasbeno produkcijo. Kot je pojasnilo, ni bil v skladu z odločbo ministrstva. Upravi so predlagali sestanek v tem tednu, na katerem bi obravnavali odprta vprašanja v zvezi s proračunskim financiranjem javnega zavoda v delu, ki sodi v pristojnost ministrstva.

Osnutek rebalansa posega tudi v vsebinski del programsko-produkcijskega načrta. Tako na področju Televizije Slovenija predvideva, da bodo regionalni centri predvidoma oktobra ukinili svoja regionalna poročila in kadrovske vire preusmerili v pripravo informativno-regionalne oddaje za nacionalni kanal.

Število premier tujega programa, kot so filmi, serije in dokumentarci, bo manjše od prvotno načrtovanega. Jeseni tudi ne bo novega velikega razvedrilnega šova, ki so ga načrtovali za osrednji večerni vikend termin, ampak bodo obudili produkcijsko manj zahteven razvedrilni format. Hkrati so črtali 20 neposrednih športnih prenosov.