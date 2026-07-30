Silvia Calandrelli na čelo italijanske filmske akademije

Kot je še povedala, ji je v veliko čast in veselje prevzeti to vlogo. Za izkazano zaupanje se je zahvalila predsedniku združenja za uprizoritvene umetnosti Agis Francescu Giambronu, predsedniku nacionalnega združenja kinematografov Anica Alessandru Usaiju ter Giorgiu Carlu Brugnoniju, ki je generalni direktor za film in avdiovizualne zadeve na italijanskem ministrstvu za kulturo. Obenem je pohvalila delo prejšnje predsednice filmske akademije Piere Detassis, ki je to ustanovo zadnjih osem let vodila "z izjemno strastjo in strokovnostjo", je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ob nedavnem imenovanju so novi predsednici akademije Calandrelli čestitali predstavniki več italijanskih umetniških ustanov.

Leta 1963 v Rimu rojena filmska ustvarjalka Silvia Calandrelli je diplomirala iz filozofije. Med drugim je kot producentka in režiserka delala na italijanski Rai, kjer je bila leta 2010 imenovana za namestnico direktorja kanala Rai 3, vodila je tudi portal Rai Cultura. Maja lani je bila imenovana za direktorico njihovega oddelka za trajnostni razvoj ESG, še piše na spletni strani Rai.

Detassis je italijansko filmsko akademijo vodila od leta 2018. Pred njo so bili na čelu akademije Italo Gemini, Eitel Monaco, Paolo Grassi, Gian Luigi Rondi in Giuliano Montaldo.

Italijansko filmsko akademijo so ustanovili leta 1963.