Sredozemski zvoki bodo za tri večere oživili koprski Circolo

Se Circolo vrača kot eno osrednjih koncertnih prizorišč v Kopru?

Circolo je desetletja veljal za eno pomembnejših poletnih kulturnih prizorišč v mestu. Na njegovem vrtu so gostovali številni domači in tuji glasbeniki, prostor pa je med drugim gostil tudi odmevne festivale, kot sta bila Folkest in JEFF - Jazz Etno Funky Festival, ter številne druge koncerte in kulturne dogodke. Prav zato novi koncertni cikel ni le niz glasbenih večerov, ampak tudi simbolično vračanje živahnega kulturnega utripa v enega najlepših koprskih ambientov.

Program se bo začel v četrtek, 16. julija, ko bo nastopil priznani neapeljski kantavtor in kitarist Joe Barbieri z akustičnim triom. S projektom Vulío se poklanja neapeljski pesmi, ki jo skozi sodobne aranžmaje in intimno interpretacijo predstavlja v novi podobi.

Že ta teden bo koncertni cikel Sredozemski zvoki odprl Joe Barbieri. Foto: Angelo Orefice Foto: Angelo Orefice

V petek, 24. julija, bo oder zasedel italijanski glasbenik, pesnik in igralec Luca Bassanese z zasedbo La Piccola Orchestra Popolare. Njihov koncert je glasbeno potovanje med italijansko in balkansko obalo Jadrana, kjer se prepletajo folk, kantavtorska glasba in ritmi ljudskega praznovanja.

Luca Bassanese v Circolo prihaja z zasedbo La Piccola Orchestra Popolare. Foto: Michael Pohl Foto: Michael Pohl

Koncertni cikel se bo sklenil v petek, 31. julija, ko v Circolo prihajajo Malouf System Trio. Tunizijski tolkalist in vokalist Marzouk Mejri bo skupaj z neapeljskima glasbenikoma predstavil sodobno interpretacijo maloufa, tradicionalne glasbene zvrsti severne Afrike, v kateri se zrcali večstoletno prepletanje sredozemskih kultur.

Vsi koncerti se bodo začeli ob 21. uri na vrtu palače Gravisi-Buttorai na Ulici OF 10 v Kopru.

Koncertni cikel stavi na kakovostne, butične glasbene dogodke in na umetnike, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, a jih povezuje skupni sredozemski prostor. Prav zato predstavlja eno zanimivejših letošnjih poletnih glasbenih dogajanj v Kopru, hkrati pa odpira tudi vprašanje, ali bi lahko Circolo v prihodnje znova postal eno ključnih mestnih prizorišč za koncerte in festivale, kakršno je nekoč že bil. • an