Sredozemski zvoki bodo za tri večere oživili koprski Circolo
Vrt palače Gravisi-Buttorai, kjer domuje Skupnost Italijanov Santorio Santorio v Kopru - nekdaj izjemno priljubljeni Circolo, bo v drugi polovici julija znova prizorišče koncertov, kakršnih je bilo nekoč v tem prostoru precej več. Novi koncertni cikel Suoni mediterranei/Sredozemski zvoki bo v treh ekskluzivnih večerih povezal glasbene tradicije Neaplja, Jadrana in severne Afrike ter v Koper pripeljal priznane izvajalce iz Italije in Tunizije.
Circolo je desetletja veljal za eno pomembnejših poletnih kulturnih prizorišč v mestu. Na njegovem vrtu so gostovali številni domači in tuji glasbeniki, prostor pa je med drugim gostil tudi odmevne festivale, kot sta bila Folkest in JEFF - Jazz Etno Funky Festival, ter številne druge koncerte in kulturne dogodke. Prav zato novi koncertni cikel ni le niz glasbenih večerov, ampak tudi simbolično vračanje živahnega kulturnega utripa v enega najlepših koprskih ambientov.
Program se bo začel v četrtek, 16. julija, ko bo nastopil priznani neapeljski kantavtor in kitarist Joe Barbieri z akustičnim triom. S projektom Vulío se poklanja neapeljski pesmi, ki jo skozi sodobne aranžmaje in intimno interpretacijo predstavlja v novi podobi.
V petek, 24. julija, bo oder zasedel italijanski glasbenik, pesnik in igralec Luca Bassanese z zasedbo La Piccola Orchestra Popolare. Njihov koncert je glasbeno potovanje med italijansko in balkansko obalo Jadrana, kjer se prepletajo folk, kantavtorska glasba in ritmi ljudskega praznovanja.
Koncertni cikel se bo sklenil v petek, 31. julija, ko v Circolo prihajajo Malouf System Trio. Tunizijski tolkalist in vokalist Marzouk Mejri bo skupaj z neapeljskima glasbenikoma predstavil sodobno interpretacijo maloufa, tradicionalne glasbene zvrsti severne Afrike, v kateri se zrcali večstoletno prepletanje sredozemskih kultur.
Vsi koncerti se bodo začeli ob 21. uri na vrtu palače Gravisi-Buttorai na Ulici OF 10 v Kopru.
Koncertni cikel stavi na kakovostne, butične glasbene dogodke in na umetnike, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, a jih povezuje skupni sredozemski prostor. Prav zato predstavlja eno zanimivejših letošnjih poletnih glasbenih dogajanj v Kopru, hkrati pa odpira tudi vprašanje, ali bi lahko Circolo v prihodnje znova postal eno ključnih mestnih prizorišč za koncerte in festivale, kakršno je nekoč že bil. • an