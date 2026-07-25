Tolminator 2026: Od atmosferičnega uvoda do katarze z Deafheaven (FOTO)

TOLMIN • Dogajanje so odprli španski Todomal, ki so občinstvo popeljali v temačne, atmosferične pokrajine doom metala. Njihov zvok je gradil na počasnih, težkih riffih in melanholičnih melodijah, posebno noto pa je dodal pevec, katerega barva glasu je marsikoga spomnila na Bona iz skupine U2. Osrednji del nastopa je pripadel skladbam z njihovega zadnjega albuma Graveyards of Joy, ki je tudi v koncertni izvedbi zaživel v vsej svoji emocionalni širini.

Povsem drugačno energijo so na oder prinesli Moscow Death Brigade. Mednarodno zasedbo, ki združuje elemente hardcore punka, rapa, elektronske glasbe in metala, že vrsto let odlikujejo eksplozivni nastopi in izrazito antifašistična ter protirasistična sporočila.

Prava eksplozija dneva pa se je začela z nastopom škotske zasedbe Bleed From Within. Peterica iz Glasgowa, ki letos z albumom Zenith nadaljuje pohod med najvidnejša imena evropskega metalcora, je pripravila enega najbolj prepričljivih koncertov festivala doslej. Scott Kennedy je z mogočnim vokalom brez težav obvladoval množico, preostali člani pa so z brezhibno uigranostjo in nalezljivo energijo poskrbeli, da je občinstvo od prve do zadnje skladbe ostalo v pogonu.

Vrhunec večera je brez dvoma pripadel ameriški zasedbi Deafheaven. Skupina iz San Francisca že več kot desetletje briše meje med black metalom, shoegazom in post-rockom, njihov najnovejši album Lonely People With Power pa velja za eno najodmevnejših metalskih izdaj leta. Tudi v Tolminu so dokazali, zakaj. Njihov nastop je bil hkrati silovit in izjemno čustven, preplet brutalnih izbruhov ter zasanjanih melodij pa je ustvaril skoraj katarzično vzdušje.

Večer so sklenili veterani In Flames, ena najpomembnejših skupin švedskega melodičnega death metala. Z več kot tremi desetletji kariere ostajajo ena ključnih zasedb žanra, njihovi koncerti pa še vedno združujejo tehnično dovršenost, spevne refrene in izjemno odrsko prezenco. Tolminsko občinstvo je z njimi prepevalo klasike, skupina pa je dokazala, da kljub letom ostaja v vrhunski koncertni formi.

Festival se danes nadaljuje z novim nizom težko pričakovanih nastopov. Ljubitelji atmosferičnega black metala bodo prišli na svoj račun z Nemci Heretoir, sledili bodo ameriški pionirji ambientalnega black metala Wolves in the Throne Room, psihadelično obarvani Elder, večer pa bo sklenila nemška metalcore institucija Heaven Shall Burn, ki velja za enega najbolj pričakovanih izvajalcev letošnjega Tolminatorja.