Tolminator ponudil raznoliko glasbeno popotovanje (FOTO)

TOLMIN • Uvod je pripadel belgijski zasedbi Drawn Into Descent, kvartetu, ki od leta 2013 raziskuje prostor med atmosferičnim black metalom, blackgazom in post-rockom. Varovanci italijanske založbe Avantgarde Music so predstavili skladbe, ki gradijo na počasnem stopnjevanju napetosti, zasanjanih kitarskih linijah in silovitih izbruhih. Njihov nastop ni bil namenjen divjanju pod odrom, temveč potopitvi v temačne zvočne pokrajine, kjer je vsaka skladba delovala kot samostojno potovanje.

Če so Belgijci občinstvo prepustili introspekciji, so Raised By Owls poskrbeli za popoln preobrat. Britanci slovijo po izrazitem smislu za humor, ki ga spretno prepletajo z ekstremnim metalom. Med skladbami ni manjkalo duhovitih pripomb in absurdnega humorja. Kljub komični plati pa glasbeno ostajajo izredno uigrana zasedba, ki zna brutalnost združiti z zabavo.

Sledili so Danci Cabal, ena vidnejših mlajših deathcore skupin. Po prvih dveh albumih so podpisali pogodbo z založbo Nuclear Blast in se uveljavili kot eden najobetavnejših evropskih predstavnikov žanra.

Na glavnem odru so nato nastopili Nemci Heretoir, ki že od sredine prejšnjega desetletja sodijo med najprepoznavnejša imena atmosferičnega post-black metala. Njihova glasba združuje black metal, shoegaze in post-rock, besedila pa pogosto raziskujejo teme osamljenosti, narave in notranjih bojev.

Po zasanjanem vzdušju so oder zavzeli ameriški Sanguisugabogg. Zasedba iz Ohia je ena najbolj razvpitih predstavnic novega vala brutalnega death metala, njihov koncert pa je bil natanko takšen, kot ga napoveduje že ime skupine - surov, glasen in brezkompromisen. Kratke, eksplozivne skladbe so sprožile neprekinjeno divjanje pod odrom, kjer je bilo energije več kot dovolj.

Eden najbolj pričakovanih nastopov dneva je pripadel ameriški zasedbi Elder. Kvartet iz Massachusettsa že leta briše meje med doomom, stoner rockom, progresivnim rockom in psihedelijo. Njihove skladbe pogosto presegajo deset minut, vendar dolžina nikoli ne deluje sama sebi namen. Namesto klasičnih refrenov gradijo počasne, hipnotične zvočne pokrajine, v katerih se težki riffi prepletajo z melodičnimi kitarskimi solažami in nenehnim stopnjevanjem napetosti. Občinstvo se je prepustilo dolgim instrumentalnim potovanjem, ki so iz skladbe v skladbo gradila glasbeno katarzo.

Po zbranosti in kontemplaciji je sledil popoln preobrat. Heaven Shall Burn so na oder prinesli neustavljivo energijo. Nemški velikani metalcora in melodičnega death metala že več kot četrt stoletja veljajo za eno najboljših koncertnih skupin v Evropi, kar so dokazali tudi na Tolminatorju. Bend je z brezhibno izvedbo in nalezljivo energijo upravičil status enega glavnih imen festivala.

Drugi festivalski dan so sklenili ameriški Wolves in the Throne Room, pionirji sodobnega atmosferičnega black metala iz zvezne države Washington. Brata Aaron in Nathan Weaver sta zasedbo zasnovala kot poklon naravi, duhovnosti in ambientalnim razsežnostim black metala, kar se odraža tudi v njunih dolgih, hipnotičnih skladbah. Njihov nastop ni temeljil na spektaklu, temveč na ustvarjanju skoraj obrednega vzdušja. Tema, meglice in repetitivni riffi so poskrbeli za dostojanstven zaključek večera ter občinstvo zazibali v zadnje poglavje drugega festivalskega dne.

Tolminator danes vstopa v sklepno dejanje. Ljubitelje hitrega in nebrzdanega thrasha bodo razgreli ameriški Municipal Waste, ena najbolj eksplozivnih crossover thrash zasedb zadnjih dveh desetletij, za veliko festivalsko slovo pa bodo poskrbeli norveški velikani Satyricon. Zasedba, ki jo že več kot tri desetletja vodita Satyr in Frost, velja za eno najvplivnejših imen drugega vala black metala.