Tomatu Koširju za naslovnico Objektiva o Gazi mednarodna nagrada

Za Koširja je to že drugo pomembno priznanje v letošnjem letu. Maja je na podelitvi nagrad Kluba umetniških direktorjev v New Yorku prejel naziv samostojnega ustvarjalca leta in glavno nagrado za serijo naslovnic Objektiva.

Košir svoje vizualne komentarje za Dnevnik in Objektiv ustvarja že od leta 2011, ko ga je k sodelovanju povabil tedanji likovni urednik Samo Ačko.

Košir je diplomiral iz vizualnih komunikacij na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer občasno tudi predava. V njegovem delu se odražata načelnost in jasno stališče: premišljeno oblikovanje mora biti intelektualno pošteno, družbeno odgovorno in estetsko prepričljivo. Za svoje delo je doslej prejel številna priznanja doma in v tujini.

Leta 2024 je prejel nagrado Prešernovega sklada za dela na področju grafičnega oblikovanja v zadnjih treh letih. V pogovoru za STA je takrat med drugim povedal, da je pri dobrem vizualnem komentarju poglavitno dobro poznavanje teme ter izkoriščanje glavne primerjalne prednosti vizualnega jezika, to je hitrost.