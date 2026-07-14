Tomatu Koširju za naslovnico Objektiva o Gazi mednarodna nagrada
Grafični oblikovalec Tomato Košir je na 72. tekmovanju uglednega newyorškega združenja Type Directors Club za naslovnico Dnevnikove priloge Objektiv z naslovom Pomor novinarjev v Gazi osvojil priznanje za odličnost v kategoriji oblikovanja publikacij. Nagrado bo združenje uradno podelilo v četrtek, je objavil Dnevnik.
Za Koširja je to že drugo pomembno priznanje v letošnjem letu. Maja je na podelitvi nagrad Kluba umetniških direktorjev v New Yorku prejel naziv samostojnega ustvarjalca leta in glavno nagrado za serijo naslovnic Objektiva.
Košir svoje vizualne komentarje za Dnevnik in Objektiv ustvarja že od leta 2011, ko ga je k sodelovanju povabil tedanji likovni urednik Samo Ačko.
Košir je diplomiral iz vizualnih komunikacij na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer občasno tudi predava. V njegovem delu se odražata načelnost in jasno stališče: premišljeno oblikovanje mora biti intelektualno pošteno, družbeno odgovorno in estetsko prepričljivo. Za svoje delo je doslej prejel številna priznanja doma in v tujini.
Leta 2024 je prejel nagrado Prešernovega sklada za dela na področju grafičnega oblikovanja v zadnjih treh letih. V pogovoru za STA je takrat med drugim povedal, da je pri dobrem vizualnem komentarju poglavitno dobro poznavanje teme ter izkoriščanje glavne primerjalne prednosti vizualnega jezika, to je hitrost.