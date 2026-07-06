Trumpov "ambasador Hollywooda" praznuje 80 let

Sylvester Gardenzio Stallone se je rodil Leta 1946 v New Yorku astrologinji francosko-nemškega rodu Jackie Stallone in frizerju Franku Stallonu, ki se je v ZDA priselil iz okolice Barija na jugu Italije. Na univerzi v Miamiju je študiral s pomočjo štipendije za športnike in tam tudi diplomiral. Nase je opozoril s filmom Druščina iz leta 1974 o najstnikih z ulice režiserjev Stephena Verone in Martina Davidsona. Sledilo je več manj pomembnih televizijskih in filmskih vlog.

Zanimalo ga je pisanje scenarijev, zato je po boksarskem dvoboju med boksarjema Mohamedom Alijem in Chuckom Wepnerjem v Clevelandu leta 1975 napisal scenarij za film Rocky in v njem odigral glavno vlogo. Film, ki je bil nominiran za deset oskarjev, od tega je prejel tri, tudi za najboljši film, še danes velja za enega najboljših filmov s področja športa. V okviru serije Rocky so šestim sledili še trije filmi, v katerih Rocky nastopi v vlogi trenerja boksa. V filmih Creed: Rojstvo legende iz leta 2015, Creed 2, ki je izšel tri leta kasneje, in Creed 3 iz leta 2023 glavnega boksarja igra Michael B. Jordan.

Serija petih filmov o vietnamskem vojnem veteranu Johnu Rambu, ki so izšli med letoma 1982 in 2019, pa temelji na romanu Davida Morrella First Blood (Prva kri). Rambo, ki ga je igral Stallone, je mojster preživetja, spozna se na orožje, boj mož na moža in gverilsko bojevanje. Izid predzgodbe, ki bo pripovedovala o ozadju tega lika, napovedujejo za prihodnje poletje. Za glavno vlogo so izbrali mladega ameriškega igralca Noaha Centinea, za kamero bo finski režiser Jalmari Helander.

Med drugim je osemdesetletni igralec nastopil, ter nekatere režiral in napisal scenarij, tudi v seriji filmov Plačanci ter filmih Peklenska četrt, Tango in Cash, Sodnik Dredd, Načrt pobega, Policaji in Samaritanec. Izdal je tudi avtobiografijo z naslovom The Steps.

Stallone, ki je v zadnjih letih v javnosti znan tudi kot zavzet podpornik Trumpove politike in ga je tudi že označil za "drugega Georgea Washingtona", je lani prejel nagrado Kennedyjevega centra. Kot je takrat povedal Trump, je bil sam "98 odstotkov vpleten" v izbor nagrajencev. Skupaj z igralcema Jonom Voightom and Melom Gibsonom ga je Trump tudi imenoval za svojega hollywoodskega ambasadorja.

Kot še piše na mednarodni spletni podatkovni filmski bazi IMDb, si je Stallone v Hollywoodu ustvaril zavidanja vredno in cenjeno kariero, poleg tega pa je s številnimi svojimi kultnimi filmskimi liki znatno vplival na sodobno popularno kulturo.