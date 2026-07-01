JEFF 2026: Umetnost vračajo običajnim ljudem in ustvarjajo skupnost

KOPER > Kot so zapisali v poslanici k letošnji ediciji, ki prinaša pet dogodkov, se je na KŠOK-u od leta 2003, ko je JEFF začel svojo pot, zamenjalo več generacij, a festival ostaja vsakoletna stalnica, ki med poletjem v starem mestnem jedru Kopra gosti raznolike izbrane izvajalce, ki bolj ali manj sodijo v žanre, naštete v imenu Jazz ethno funky festival - JEFF. Že predlansko leto se je dogajanje vrnilo na dolgoletno prizorišče v lapidarij Pokrajinskega muzeja Koper, ki je s svojo sugestivno podobo, na eni strani pričevalci bogate zgodovine prostora na drugi dragoceno zelenje, prav tako zaščitni znak festivala.

Nekomercialno, plesno, dostopno

“Cilj festivala je širšim množicam približati kompleksnejšo, nekomercialno glasbo in kulturo. Ta je iz ekonomskih vzrokov vedno bolj rezervirana le še za nekakšno družbeno elito, širše množice pa so prepuščene vsiljeni komercialni glasbi, ki je cenovno in lokacijsko najbolj dostopna,” pravi Neža Morgan, vodja festivala. S koordinatorjem Filipom Umekom Čokom sta letos izbrala skupine, ki ustrezajo žanrski raznolikosti v imenu festivala. “Potrudili pa smo se najti tudi izvajalce s plesno glasbo, ki si je želijo predvsem mladi, a ostajamo pri tem zavezani kriteriju kakovosti in izvirnosti,” je povedala vodja.

Tudi letos bo eden od večerov, sreda, 22. julija, namenjena filmu, saj je po prepičanju organizatorjev JEFF umetniški festival, zato že nekaj let širijo predstavljanje tudi na sedmo umetnost. Letos bodo v sodelovanju z društvom KUD Mrak izpeljali Palestinski večer, na katerem bodo prikazali film 5 Broken Cameras (5 razbitih kamer) “delo, ki združuje tako filmski kot politični aktivizem, je globoko osebna pripoved iz prve roke o nenasilnem odporu v Bil'inu, vasi na Zahodnem bregu, ki ji grozijo vdori izraelskih naselij”. Za ta večer so se odločili tudi zato, kot nam je povedala Neža Morgan, ker “nobena prava umetnost ni nevtralna”.

JEFF tudi letos ponuja vstopnice po dostopnih cenah občinstvu vseh generacij in ozadij ter se trudi nuditi prijetno druženje ob sicer manj dostopnih izvajalcih, pravijo. “Naš cilj tako ni ustvarjanje 'kultiviranih', 'kritičnih' ali 'večvrednih' poslušalcev, temveč vsaj vrniti nekaj tovrstne kulture običajnim ljudem, ustvarjati skupnost in povezanost,” so prepričani prireditelji.

Odpirajo džeZZva in Jazzo

Današnji uvodni večer bo pripadel dvema uveljavljenima zasedbama. Kvartet džeZZva iz Murske Sobote, kakor namiguje že ime, “se spogleduje tako s tradicijo ameriške jazz kulture z elementi evropske klasične glasbe, kot tudi z vplivi popularne ter ljudske kulture južnega dela evropske celine”. Skupina Jazzo, ki letos praznuje 30. obletnico ustanovitve, je “kultna jazz-etno-fusion-ambiental zasedba in ena redkih, ki v teh sodobnih časih še neguje tako svojo izvirno izraznost kot tudi sporočilnost”, so zapisali prireditelji.

8. julija so na programu duo Borut Mori & Igmar Jenner ter etno zbor Ljelje, 15. julija pevski trio Ingver in Gverilke ter zasedba Škrlatni Škržati, po filmski sredi pa bodo festival 29. julija sklenili mladi Erida Band in skupina Zašto Kafka.

V primeru slabega vremena bodo koncerti na sedežu KŠOK-a.