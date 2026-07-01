Umrl je legendarni zlobnež iz filmov o Indiani Jonesu in Harryju Potterju

Pri 82 letih je v Londonu umrl britanski filmski igralec Michael Byrne. Gledalci si ga bodo najbolj zapomnili po njegovih markantnih vlogah zlobnežev v nekaterih največjih filmskih uspešnicah vseh časov. Igralec je umrl že konec junija, poroča avstrijski portal Krone.

Svojo verjetno najbolj slavno vlogo je Byrne odigral v pustolovskem spektaklu Indiana Jones in zadnji križarski pohod. Tam je ob boku Harrisona Forda upodobil neusmiljenega nacističnega generala Vogla. Režiserji so ga zaradi njegovih prodornih modrih oči pogosto izbrali za vloge negativcev, ki jih je igralec vedno odigral z izjemno prepričljivostjo.

Kratek, a nepozaben nastop v svetu čarovnije

Mlajše generacije oboževalcev filma Michaela Byrna poznajo predvsem iz prvega dela filma Harry Potter in svetinje smrti. Tam je prevzel vlogo Gellerta Grindelwalda, ki ga v temni in napeti sceni obišče zloglasni Lord Mrlakenstein. Čeprav je njegov nastop v velikem finalu franšize o Harryju Potterju trajal le kratek čas, je med oboževalci pustil močan vtis. Ustvarjalci so lik Grindelwalda kasneje vrnili v filmih Fantastične zveri in kje jih najti, kjer sta ga upodobila Johnny Depp in Mads Mikkelsen.

V svoji bogati karieri je Byrne nastopil v več kot 160 filmih in televizijskih serijah. Svoj pečat je med drugim pustil v kultnih filmih, kot so Pogumno srce, Tolpe New Yorka in film o Jamesu Bondu Jutri nikoli ne umre. Igralec je ostal aktiven vse do konca, saj je nedavno stopil pred kamere za Netflixovo serijo Bodies in projekt The Phoebus Files.