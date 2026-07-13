Umrl je zvezdnik Jurskega parka Sam Neill

Sporočili so, da je igralec nenadoma in nepričakovano umrl v Sydneyju v Avstraliji, obdan s svojimi najbližjimi. Ob tem so poudarili, da ni umrl zaradi raka, s katerim se je boril v zadnjih letih.

"Več podrobnosti bomo objavili kasneje. Družina v tem težkem času prosi za spoštovanje zasebnosti," so zapisali v izjavi.

Sam Neill se je rodil na Severnem Irskem, kot otrok pa se je z družino preselil na Novo Zelandijo, kjer je tudi zgradil svojo igralsko kariero. Svetovno prepoznavnost je dosegel leta 1993, ko je v filmu Jurski park režiserja Stevena Spielberga upodobil paleontologa dr. Alana Granta. Film je postal ena največjih uspešnic vseh časov, Neill pa je svojo vlogo ponovil še v filmih Jurski park III (2001) in Jurski svet: Prevlada (2022).

Zanimivost je, da je bil Jurski park prvi film, ki je s pomočjo revolucionarnih računalniških učinkov tako realistično oživil dinozavre. Film je osvojil tri oskarje in močno vplival na razvoj sodobnih vizualnih učinkov v filmski industriji. Sam Neill je večkrat povedal, da ga otroci po svetu še danes najpogosteje prepoznajo prav kot dr. Granta.

Ko ni igral, se je ukvarjal z vinogradništvom

Leta 2023 so mu diagnosticirali redko obliko ne-Hodgkinovega limfoma, angioimunoblastni T-celični limfom tretje stopnje. Po uspešnem zdravljenju je aprila letos razkril, da je bolezen premagal.

V več kot pet desetletij trajajoči karieri je nastopil v številnih odmevnih filmih in serijah, med njimi Lov na rdeči oktober, Klavir in seriji Birminghamske tolpe (Peaky Blinders). Bil je znan po svoji vsestranskosti in umirjeni, karizmatični igralski prezenci.

Zunaj filmskih studiev je veliko časa posvečal svojemu vinogradu v slikoviti pokrajini Central Otago na novozelandskem Južnem otoku. Ljubitelji so ga poznali tudi po njegovem smislu za humor in priljubljenih objavah na družbenih omrežjih, kjer je pogosto delil utrinke iz življenja na svoji kmetiji. • an, sta