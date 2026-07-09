Umrla je Bonnie Tyler, nepozabni glas uspešnic Total Eclipse of the Heart in Holding Out for a Hero

Bonnie Tyler, rojena kot Gaynor Hopkins, je svetovno slavo dosegla z značilnim hripavim glasom, ki je postal njen zaščitni znak po operaciji glasilk v sedemdesetih letih. Med njene največje uspešnice sodijo Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero in It's a Heartache, pesmi, ki so zaznamovale pop in rock glasbo ter ostale priljubljene tudi desetletja pozneje. Holding Out for a Hero je dodatno zaslovela tudi kot del filmske glasbe kultnega filma Footloose.

Čeprav je vrhunec kariere dosegla v osemdesetih letih, je ostala dejavna tudi v naslednjih desetletjih. Leta 2013 je zastopala Združeno kraljestvo na Pesmi Evrovizije 2013 s pesmijo Believe in Me.

V zadnjih mesecih je javnost spremljala njeno zdravstveno stanje po nujni operaciji in zdravljenju v portugalski bolnišnici, zaradi česar je odpovedala vse poletne nastope. Njena družina se je ob smrti zahvalila oboževalcem za podporo in prosila za zasebnost.

S svojim edinstvenim glasom in brezčasnimi uspešnicami Bonnie Tyler zapušča neizbrisen pečat v zgodovini popularne glasbe.