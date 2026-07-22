Umrla je diva, ki jo je oboževal Tito in je z lepoto očarala svet

Olivera Katarina Šakić je bila ena največjih div šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja. Rodila se je 5. marca 1940 v Beogradu kot Olivera Petrović, pozneje pa je svojo kariero gradila pod imenoma Olivera Katarina in Olivera Vučo. Diplomirala je na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Beogradu ter igralsko pot začela v gledališču. Občinstvo jo je na začetku kariere lahko spremljalo v predstavi Koštana, nato pa se je posvetila filmu in se predstavila tudi širšemu občinstvu na velikem platnu. Ostala bo v spominu kot ena največjih igralskih zvezd nekdanje Jugoslavije. Med njene najpomembnejše filmske vloge sodijo nastopi v filmih Vojnik, Ima ljubavi, nema ljubavi in Partizani.

V filmu Zbiralci perja je kot pevka Lenče ustvarila najslavnejšo vlogo svoje kariere. Foto: Instagram/Olivera Katarina Foto: Instagram/Olivera Katarina

Proslavila se je predvsem z vlogo pevke Lenče v kultnem filmu Zbiralci perja (Skupljači perja) režiserja Aleksandra Petrovića iz leta 1967. Film je bil nominiran za oskarja in leta 1967 prejel veliko nagrado žirije (Grand Prix) na filmskem festivalu v Cannesu, Olivera Katarina pa je za svojo vlogo prejela pomembno priznanje.

Svojo zadnjo filmsko vlogo je odigrala leta 2008 v filmu Čarlston za Ognjenku.

Lepotica, ki je očarala Jugoslavijo in Tita

A ni bila samo igralka, kot pevka je nastopala na prestižnih svetovnih odrih in v koncertnih dvoranah, njen repertoar pa je vključeval izvirne ljudske in romske pesmi. Posnela je več deset albumov in več sto pesmi, izdala pa je tudi več knjig.

Poleg njenega talenta pa je svet očarala tudi njena lepota. Pogosto so jo primerjali z italijansko igralko Anno Magnani, The New York Times pa jo je opisal z besedami: "Rodila se je nova Anna Magnani." Francoski mediji so bili polni fotografij beograjske igralke in poudarjali, da "Olivera Katarina Vučo nima ničesar zavidati Brigitte Bardot".

Olivera Katarina je v šestdesetih letih veljala za eno največjih igralskih in pevskih zvezd nekdanje Jugoslavije. Foto: Afp/Profimedia Foto: Afp/Profimedia

Zaradi njene lepote naj bi se moški celo pretepali, med njenimi občudovalci pa je bil tudi Josip Broz Tito. Olivera Katarina je v svojih spominih opisovala več srečanj z njim.

"Tita sem spoznala prvič, ko sem snemala film 'Niška banja'. Nenadoma sem slišala, da je Tito v studiu, on pa je sedel za kamero in me gledal. Kamermana je odpustil, da bi me snemal sam. Drugič je bilo, ko sem z možem Miladinom Šakićem čakala novo leto. K nama je pristopil Milan Vukos in rekel, da želi Tito, da mu pojem. Tu ni bilo mogoče reči 'ne'," je povedala.

O svojem življenju v Parizu je nekoč dejala: "Ko sem tam živela, sem bila zaradi svoje lepote in drže zelo opazna, kar je bilo zelo nevarno. Ljudje so se ves čas spravljali name. Resno mi je dvoril rdečelasi monarh, čigar imena ne morem razkriti, ker je še danes kralj ene od držav, vendar sem ga zavrnila, ker sem bila zaljubljena v Milana Galeta Muškatirovića, svojo prvo veliko ljubezen, slavnega vaterpolskega vratarja."

V Parizu ji je resno dvoril tudi rdečelasi monarh. Foto: Instagram/Olivera Katarina Foto: Instagram/Olivera Katarina

Zadnja leta je živela odmaknjeno od javnosti

Kljub slavi in izjemni karieri je zadnja leta živela precej odmaknjeno od javnosti. Pred nekaj leti je priznala, da je osamljena in da že več kot dve desetletji ni bila v zvezi. Mediji so poročali tudi o njenih težkih življenjskih razmerah in finančnih težavah. Leta 2013 je prejela nacionalno pokojnino. "Samujem med štirimi stenami, pozabljena od večine prijateljev in kolegov. Vendar sem ohranila dostojanstvo in nisem depresivna. Nikogar ne bom prosila," je dejala.

Olivera Katarina je za seboj pustila kariero, ki je presegala meje nekdanje Jugoslavije. Bila je igralka, pevka, pisateljica in ena najbolj prepoznavnih umetnic svojega časa. Njena lepota je očarala svet, njen glas je odmeval na velikih odrih, njene filmske vloge pa so ostale del zgodovine jugoslovanske kinematografije.