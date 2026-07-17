V Ljubljano se vrača Bob Dylan

Bob Dylan se bo v Stožicah ustavil v okviru ekskluzivne koncertne serije v Evropi, katere vrhunec bo pet nastopov v londonski dvorani Royal Festival Hall. Ljubljana bo med izbranimi evropskimi mesti, so sporočili organizatorji koncerta.

Koncert bo del svetovno odmevne turneje Rough and Rowdy Ways Tour, poimenovane po njegovem izjemno cenjenem albumu desetih izvirnih skladb, ki ga je izdal leta 2020. Turneja že več let navdušuje občinstvo in glasbene kritike. Britanski Guardian jo je opisal kot "večer nepredvidljivih trenutkov, glasbenih presežkov in brezpogojnih užitkov", revija Uncut pa jo je označila za pravo "mojstrsko lekcijo glasbene intimnosti", so še sporočili organizatorji.

Ameriški pevec in tekstopisec s pravim imenom Robert Allen Zimmerman je v Ljubljani nastopil že večkrat, nazadnje leta 2015, ko je prvič stopil na oder v Stožicah. Pred tem je leta 2008 in 2010 koncertiral v Hali Tivoli. Le leto po nastopu v Stožicah je na začudenje mnogih, ker ni literat v klasičnem pomenu besede, prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije.

Rodil se je leta 1941 v mestu Duluth v ameriški zvezni državi Minnesota ter odrasel v judovski družini. Kot najstnik je igral v različnih skupinah, od nekdaj pa je gojil strast do ameriške folk glasbe in bluesa. Eden od njegovih velikih idolov je bil Woody Guthrie, navdihovali pa so ga tudi predstavniki bitniške generacije ter ameriški modernisti. Bil je tudi v ospredju protestniškega izraza v glasbi.

V svoji karieri je raziskoval raznovrstne ameriške tradicije in glasbene žanre, ki jih je pogosto spajal z angleško, irsko in škotsko folk glasbo. V svojih pesmih se dotika tem, kot so socialni položaj človeka, religija, politika in ljubezen ter nastopa s kitaro, bas kitaro, klavirjem in orglicami. Kako širok in odmeven je njegov prispevek, so že leta 1992 ob 30-letnici njegove prisotnosti v glasbi prikazali s koncertom The 30th Anniversary Concert Celebration v newyorškem Madison Square Gardnu, kjer so se mu poklonila številna prepoznavna glasbena imena, kot so Neil Young, Eric Clapton, Stevie Wonder, Tracy Chapman, Johnny Cash, Tom Petty, George Harrison in Lou Reed. • sta