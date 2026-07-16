Visavi znova povezuje obe Gorici

“Gorica in Nova Gorica nadaljujeta skupni ples v okviru Visavi Gorica Plesni festival 2026. Sodelovanje, ki se je začelo začelo še pred zamislijo in uresničitvijo projekta EPK GO! 2025, se še utrjuje,” so poudarili ob na novinarski konferenci ob predstavitvi programa letošnjega čezmejnega festivala sodobnega plesa, ki se bo sredi oktobra odvijal na različnih prizoriščih goriškega prostora, znova tudi v Novi Gorici.

Sodoben in mednarodno obarvan

Po lanski posebni desetdnevni ediciji v okviru Evropske prestolnice kulture, se festival letos vrača v ustaljeno petdnevno dogajanje, a prav tako z vrhunskimi in raznolikimi predstavami. Kot pravijo v Centru za gledališko produkcijo Artisti Associati iz Gorice, ki organizira festival v partnerstvu z občinami Gorica, Krmin in Gradišče ob Soči, Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica in mrežo plesnih organizatorjev iz Slovenije, Hrvaške in Italije Pan Adria, ki je namenjena odkrivanju in spodbujanju mladih plesnih talentov, bo letošnji program “popotovanje skozi najizvirnejšo mednarodno sodobnost”, s predstavami najpomembnejših koreografov, kot so Ohad Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui in francoski kolektiv (LA)Horde, ki vodi Nacionalni balet Marseille.

“Visavi Gorica plesni festival 2026 nastaja iz želje, da bi ples postal prostor srečanja, med umetniki in skupnostmi, med ozemlji, kulturami in generacijami. Program prepleta velika imena sodobne koreografije z novimi interpretacijami, ki znova odpira pogled nanje, ob tem pa vključuje tudi participativno pot, ki povezuje občane, mlade in družine. Verjamemo, da ples ni zgolj predstava za gledanje, ampak izkušnja, ki jo doživimo skupaj. V tej skupni dimenziji festival najde svoj pomen: ustvarjati povezave, prenašati vizije in odpirati prostor za dialog skozi univerzalni jezik telesa,” je prepričan umetniški vodja festivala Walter Mramor.

Festivalski program letos ponuja eno predpremiero in več premier plesnih predstav. Umetniki in skupine prihajajo iz Italije (Equilibrio Dinamico Dance Company, Artemis Danza Company, Giacomo Luci, Roberta Racis, Michele Ermini, Bellanda, Ivona/Pablo Girolami), Slovenije (MN Dance Company), Francije (Gipsy Raw), Hrvaške (Hrvaško narodno gledališče Ivana pl. Zajca Reka), Srbije (Balet Srbskega narodnega gledališča iz Novega Sada) in Češke (Yana Reutova).

Ob plesu tudi doživetje lokalnega prostora

Organizatorji so letos posebno pozornost namenili srečanju sodobne evropske in afriške kulturne scene, s projektom Bambu Roberta Castella v produkciji Aldes, ki predstavlja triptih solov koreografinj iz Nigerije, Demokratične republike Kongo in Kenije. Program ponuja tudi delavnice s priznanimi koreografi in tekmovanje Visavi Experimental Contest v obliki odprtega laboratorija, za oba sklopa zbirajo prijave. Letošnja novost bo doživetje “lokalnega prostora” z avtobusom in obiskom vinskih kleti v Brdih na obeh straneh meje. Novost je tudi festivalska vstopnica za 70 evrov za vse dogodke.

Program se bo odvijal na različnih prizoriščih. Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, ki pri festivalu sodeluje že od samega začetka, bo gostilo dve predstavi, Borderless Body v produkciji domačega plesnega ansambla MN Dance Company, in premiero plesne predstave Fall koreografa Sidi Larbi Cherkaoui v izvedbi baleta Srbskega narodnega gledališča Novi Sad.

“Veseli smo, da lahko skupaj delamo ta projekt, ki presega meje. To sodelovanje se je začelo že pred EPK in je kazalo, da moramo prek meja. Kultura je ena na obeh straneh meje, publika je ena, umetnost je ena. In s sodelovanjem to dokazujemo. Posebej smo veseli, da se je v festival vključilo tudi predstavo Borderless Body MN Dance Company,” je na predstavitvi festivala povedala direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček. •