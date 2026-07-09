Visok jubilej legendarnega filmskega kameleona

Tom Hanks kot Forrest Gump in njegova velika ljubezen Jenny, ki jo je leta 1994 upodobila Robin Wright.

Po filmu Philadelphia iz leta 1993 je Tom Hanks leto kasneje nastopil v uspešnici Forrest Gump, ki je po vsem svetu v blagajno prinesla več kot 600 milijonov ameriških dolarjev. Hanks je nekoč povedal, da je potem, ko je prebral scenarij za film Forrest Gump, videl, da gre za enega tistih veličastnih filmov, polnih upanja. To so filmi, ki pritegnejo gledalce, ki dajo upanje, da se bo za njih vse dobro izteklo. "Ko sem bil otrok, sem to neštetokrat doživel pri filmih. In še vedno doživljam," je dodal.

Z dvema zaporednima oskarjema za glavno moško vlogo je postal šele drugi igralec v zgodovini, ki je oskarja osvojil v dveh zaporednih letih - prvi je bil Spencer Tracy, ki je oskarja osvojil v letih 1937 in 1938.

Poleg dveh oskarjev je bil Hanks zanj še trikrat nominiran, v svoji bogati karieri pa je prejel tudi številne druge nagrade. Skupno ima po podatkih mednarodne spletne podatkovne filmske bazi IMdb skoraj 100 nagrad in 216 nominacij.

Velik vtis pustil tudi kot brodolomec, simbolog, ...

Opazne so bile tudi številne druge njegove vloge, med njimi nesrečni Chuck Nolan v Brodolomu, vsevedni simbolog Robert Langdon v Da Vincijevi šifri, in vse ostale v filmih Velik, Romanca v Seattlu, Zelena milja, Čaka te pošta, Reševanje vojaka Ryana, Kapitan Phillips, Poti v pogubo, Zamolčani dokumenti, Mož z imenom Otto, Appolo 13, Sully in Elvis.

Tom Hanks na premieri zadnjega v seriji filmov Svet igrač, v katerem je posodil glas kavboju Jelku. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Trenutno je v postprodukciji športna drama The Comebacker, snema pa še film Lincoln in the Bardo, v katerem upodablja nekdanjega predsednika ZDA Abrahama Lincolna, in nadaljevanje vojne drame Greyhound.

Hektično otroštvo

Thomas Jeffrey Hanks se je rodil 9. julija 1956 v Concordu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Odraščal je v razbiti družini, saj sta se njegova mati, Janet Marylyn (Frager), ki je bila zaposlena v bolnišnici, in oče, potujoči kuhar Amos Hanks ločila.

Hanks se je zaradi tega kot otrok veliko selil in živel pri več rejniških družinah. Družina njegove matere, katere prvotni priimek je bil Fraga, je portugalskega porekla, medtem ko ima njegov oče večinoma angleške korenine.

Začel na malih, nadaljeval na velikih ekranih

Njegova igralska pot se je začela leta 1980 v Clevelandu, kjer je dobil glavno vlogo v televizijski seriji Bosom Buddies. Med snemanjem serije je tudi spoznal svojo drugo soprogo, igralko Rito Wilson, pred tem pa je bil poročen s Samantho Lewes.

Leta 1988 se je dokončno prebil med zvezde s komedijo Velik režiserke Penny Marshall. V filmu je zaigral 13-letnega dečka, ki se čez noč presadi v telo 35-letnika. Leta 1996 je prvič stopil za kamero; napisal, režiral in zaigral je v komediji Vse, kar si želiš. • an, sta