Vitez teme: Kako je Joker zasenčil Batmana

18. julija 2008 je v kinematografe prišel film Vitez teme (The Dark Knight). Režiser Christopher Nolan je z drugim delom trilogije o Batmanu popolnoma spremenil način, kako svet gleda na superherojske zgodbe. Film je presegel okvire žanra, v blagajnah zaslužil milijardo dolarjev in postal prvi film o superjunakih, ki je resno kandidiral za najprestižnejše filmske nagrade, poroča hrvaški portal Index.

Zgodba se odvija kmalu po dogodkih iz prvega filma Batman: na začetku. Bruce Wayne, ki ga igra Christian Bale, nadaljuje boj proti kriminalu v mestu Gotham. Pri tem mu pomagata okrožni tožilec Harvey Dent in poročnik Jim Gordon. Skupaj želijo mesto očistiti korupcije in kaosa. Njihove načrte prekriža Joker, nasilen in nepredvidljiv anarhist. Joker ne išče denarja ali moči, temveč želi ustvariti popoln kaos. Njegov glavni cilj ni fizični poraz Batmana, ampak njegov psihični zlom. Želi ga prisiliti, da preizkusi meje svoje etike in dokaže, da vsakega človeka le en slab dan loči od popolne norosti.

Ledgerjev Joker ostaja ikona filma

Igralec Heath Ledger je ustvaril enega najbolj zastrašujočih zlikovcev v moderni kinematografiji. Že v prvem prizoru njegov lik oddaja negotovost in grožnjo. Ledger se je na vlogo izjemno resno pripravljal. Več tednov je preživel v izolaciji, kjer je proučeval manično vedenje in pisal dnevnik v imenu svojega lika. Za svojo izjemno predstavo je dobil oskarja za najboljšo stransko moško vlogo. Ledger nagrade ni dočakal, saj je pred podelitvijo umrl. Njegova upodobitev Jokera je sprožila številne razprave o duševnem zdravju in popolni predanosti igralcev svojemu delu.

Nolanov Vitez teme gledalcem ne ponuja preprostih odgovorov, ampak postavlja neprijetna vprašanja o človeški morali pod pritiskom. Film raziskuje mejo, kjer se končajo junaki in začnejo zlikovci. To najbolje ponazarja lik Harveyja Denta, ki na začetku predstavlja upanje, nato pa se spremeni v tragičnega Dvoličnika. S tem potrdi glavno misel filma, da posameznik bodisi umre kot junak bodisi živi dovolj dolgo, da postane zlikovec. Ustvarjalci so za najpomembnejše akcijske prizore uporabili kamere IMAX, kar je takrat predstavljalo veliko prelomnico v filmski industriji. Akcija deluje brutalno in realistično. Glasbo sta ustvarila Hans Zimmer in James Newton Howard. Z ritmičnimi toni sta gledalcem vzbudila občutek nenehne nevarnosti in napetosti.

Vpliv filma na filmsko akademijo

Uspeh filma je bil izjemen tako pri kritikih kot pri občinstvu. Ameriška filmska akademija je filmu podelila osem nominacij za oskarja. Poleg nagrade za Ledgerja je film prejel še oskarja za montažo zvoka. Ker pa filma akademija ni nominirala v kategoriji za najboljši film leta, je to sprožilo val kritik. Zaradi tega pritiska je akademija že naslednje leto razširila število nominirancev za najboljši film s pet na deset. S tem so omogočili, da filmi, kot je Vitez teme, dobijo priznanje ne le kot zabava, temveč kot prava umetnost. Vitez teme danes velja za enega najboljših filmov 21. stoletja, njegov vpliv pa še vedno navdihuje številne ustvarjalce.