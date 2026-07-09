Vrečko: "Izgovor, da ni sredstev, je preprosto prozoren"

Poudarila je, da so obvestila prejeli samozaposleni v kulturi, društva, nevladne organizacije in mediji, kar po njenem kaže na vračanje praks iz časa prejšnje vlade SDS. "Izgovor, da ni sredstev, je preprosto prozoren," je dejala. Zatrdila je, da je prejšnje vodstvo ministrstva pripravilo doslej najvišja proračuna za kulturo za leti 2026 in 2027 ter da so bila sredstva za objavljene razpise zagotovljena na proračunskih postavkah. Zato meni, da si država ne more samovoljno privoščiti, da že odobrenih sredstev ne bi izplačala.

Po njenem gre za revanšističen ukrep proti ustvarjalcem in prejšnjemu vodstvu ministrstva. Opozorila je, da bi zmanjšanje oziroma zamik financiranja pomenil manj festivalov, delavnic, otroških prireditev in drugih kulturnih programov po Sloveniji, hkrati pa bi v resne finančne težave spravil organizatorje, ki so številne projekte že izvedli oziroma jih izvajajo na podlagi veljavnih pogodb. "To ocenjujem kot nepopravljive posledice. Ne moremo si privoščiti tega, da bi kulturo izvajali zastonj. Vsi uradniki na ministrstvu imajo vsak mesec plačo. To si zaslužijo tudi ustvarjalke in ustvarjalci. To je nesprejemljivo."

Spomnila je tudi na leto 2021, ko po njenih besedah do konca leta niso bila izplačana sredstva za film. "Proračun je živ mehanizem. Države ni mogoče upravljati kot gospodinjstva," je dejala in dodala, da je v proračunu za kulturo dovolj sredstev ter da varčevanje na tem področju ni potrebno. Po njenem kultura in umetnost ne bi smeli biti prva žrtev proračunskih rezov.

Vrečko je ministrstvu očitala tudi nadaljevanje politike, ki je po njenem usmerjena proti neodvisni kulturi. Ob tem je omenila napovedi o ukinitvi javnega zavoda za sodobni ples in načrte glede Muzeja osamosvojitve ter prostorov na Metelkovi 6.

Napovedala je, da bo Levica zahtevala sklic seje odbora DZ za kulturo, na kateri bodo od ministrstva zahtevali pojasnila, zakaj je do takšnih ukrepov prišlo še pred sprejetjem rebalansa proračuna. Po njenem bi moral minister namesto rezov zagovarjati višja sredstva za kulturo.

Ob koncu je poudarila, da je po podatkih, s katerimi razpolaga, od približno 282 milijonov evrov proračuna za kulturo trenutno porabljenih okoli 130 milijonov evrov, zato po njenem ni razloga za ustavljanje že odobrenih izplačil. Izrazila je upanje, da bo ministrstvo svojo odločitev spremenilo in čim prej omogočilo nadaljevanje financiranja kulturnih programov.