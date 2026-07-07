Vsega dovolj, ničesar preveč - preprosto iskrena Silva Čušin

Silva Čušin je nekaj misli o bogati ustvarjalni poti delila v pogovoru z mlajšo igralsko kolegico Saro Gorše.

DIVAČA > Morda je naključje, da tokratna lavreatka svoj praznik praznuje le dan po Iti Rini, a kakor beremo v knjižici, ki jo za vsako leto založi Slovenska kinoteka, je bil klic v igralski poklic močan in jo je že po gimnaziji “igralska umetnost zahtevala zase”.