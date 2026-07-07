Vsega dovolj, ničesar preveč - preprosto iskrena Silva Čušin
Filmska in dramska igralka Silva Čušin je v petek v Divači na borjaču Škrateljnove domačije povedala, da tudi po skoraj petih desetletjih predanosti igri do nje čuti še ogromno veselja. Njej in njenim nepozabnim filmskim vlogam je bil namenjen letošnji Poklon, tradicionalna prireditev Muzeja slovenskih filmskih igralk in igralcev, na kateri se vsako leto v bližini rojstnega dne znamenite Ite Rine, 7. julija, z občinstvom poklonijo enemu od domačih filmskih talentov.
DIVAČA > Morda je naključje, da tokratna lavreatka svoj praznik praznuje le dan po Iti Rini, a kakor beremo v knjižici, ki jo za vsako leto založi Slovenska kinoteka, je bil klic v igralski poklic močan in jo je že po gimnaziji “igralska umetnost zahtevala zase”.
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