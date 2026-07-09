Wiyaala na Primorskem: Eksplozija glasbe, plesa in pozitivnih misli

Potem ko so Wiyaala in slovenska skupina Yaga Yagas prizorišče uvodnega primorskega koncerta v Sežani junija dodobra napolnili, se je zdelo neverjetno, da je bilo idrijsko ob prvi odigrani in zapeti pesmi zasedeno komaj tretjinsko. Šele z glasbo, ki se razlila čez dobršen del mesta, se je začelo polniti. Tolikšne glasbeno plesne eksplozije energije, kot jo je pričarala Levinja Afrike - Noela Wiyaala Nwadei z Yaga Yagas, Idrijčani še niso doživeli. Tudi koncerta tako slavnih vsestranskih muzikantov še ne. Koncert se je iztekel s številnimi dodatki na povsem polnem prizorišču.

Koncert za ušesa, oči, pravzaprav za srce!

Organizatorji, izpostava kulturnega sklada z društvom glasbenikov, so najavili, da bo tradicionalne glasbene četrtke na placu odprla svetovno znana afriška, ganska pevka Wiyaala. Da s skupino slovenskih glasbenih zvezdnikov Yaga Yagas uspešno koncertirajo po dobršnemu delu sveta, Idrijčanov očitno ni zdramilo. Da je sprva s prostora za publika zevalo preveč praznine, nastopajočih ni zmotilo. Publiko so priklicali z glasbo in prepevanjem skladb, pretežno s prve skupne, lani izdane plošče Segerige.

Energične Wiyaale in slovenskih spremljevalcev The Yaga Yagas neprimerno šotorsko prizorišče ni ustavilo pri glasbeno, plesni in govorni eksploziji pozitivne energije. Foto: Saša Dragoš Foto: Saša Dragoš

Tudi neprimeren šotorski oder na glasbenike vplival. Društvo glasbenikov Idrija, ki je producent slovenske turneje, je poskrbelo, da sta se glasba in Wiyaalino petje razlila čez dobršen del Idrije. Doživetje, ki ga skoraj ni mogoče ustrezno opisati, ni samo za ušesa. Energijo pevke in glasbenikov je nujno občutiti, saj take v Sloveniji, bržčas niti v Evropi, nismo navajeni. Glasbenica iz ganske vasi Funsi res poje tamkajšnje tradicionalne pesmi, a so slovenski glasbeniki vsaj nekatere namensko napisane navdihnili tudi evropsko. Doživetje je popolno šele, ko publika z vsemi čutili in srcem sprejme igranje, tudi Wiyaalino na vsa mogoča tolkala, pa njen ples, pripoved o Afriki in nevsiljive pozive k izboljšanju sveta.

Njeno povabilo k plesu, k "boju" s kulturo, se je v Sežani izšlo z množičnim odzivom zlasti otrok, v Idriji pač ne. A je publika, ki je do izteka koncerta, povsem napolnila prizorišče, občutila in razumela Wiyaalino sporočilo.

Segerige, gansko slovensko evropska plošča

Wiyaala se je na odre sprva prebijala kot zavračana črna pop pevka. Zato se je pred desetletjem usmerila na tradicionalno afriško glasbo in dogodke, ki so jo bili pripravljeni sprejeti brez predsodkov. Uspela je po vsem svetu. Doma je zgradila kulturno umetniški center. Je članica akademije, ki podeljuje nagrade Grammy. BBC jo je pred dvema letoma uvrstil med sto najbolj vplivnih žensk na svetu.

Po letu 2019, ko so se v Ljubljani srečali na Dnevu Afrike, nastopa, z uspehom tudi v Gani, z vrhunskimi slovenskimi glasbeniki. Nejc Škofic (klaviature), Žiga Kožar (bobni), Jošt Lampret (bas kitara) in Miha Petric (kitara) vešče spodbujajo Wiyaalino energijo. Na prvi skupni plošči Segerige, so v ospredju zapete otroške pripovedi iz pevkine vasi, a tudi skladbe z obilo evropskega pridiha.

Glasba v Afriki žal pogosto nadomesti hrano, kot je dejala. A celoten koncertni paket energije, je hrana tudi za slovensko oziroma katerokoli publiko. Ker bodo glasbeniki na slovenski turneji Segerige zadnjič predstavili na festivalu Sajeta (16. julija, ob 21.30 uri), ki bo letos prvič v Breginju, je to hrano preprosto zdravo zaužiti.