Za Kravosa je vselej Kar in kar maj
Marko Kravos, tržaški pesnik, esejist, prevajalec in pisec za otroke, je eden tistih, pravzaprav redkih, ki zmorejo tudi najbridkejšo misel ubesediti tako, da na obrazu bralca izriše nasmeh. Pa čeprav grenak. Njegovo navihano zaljubljenost v življenje najdemo tako v izboru Le besede z desne z leve kakor v novi pesniški zbirki Kar in kar maj.
Pesniku nič ne pomeni neiztrohnelo srce./ Živ bi se pesmi zagozdil v mednožje in med oči,” v sklepnem verzu pesmi Živi pesnik, ki sklepa avtorski izbor Le besede z desne z leve, piše Marko Kravos. Že v dveh vrsticah je zgostil vse, kar ga odlikuje: ljubezen do jezika, inteligentni humor, življenjska radost in erotika, pa tudi nabrito zašiljena kritična misel. Pri Tržačanu, ki v 84. letu poskočno koraka in pesnikuje, je podatek, da je bil rojen v konfinaciji v Montecalvu Irpinu v južni Italiji, morda ključen za oblikovanje povezovalne osebnosti, gradnika mostov med dvema jezikoma in narodoma, častilca življenja in iskalca ključev do složnega sobivanja med različnostmi.
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