Za Kravosa je vselej Kar in kar maj

Marko Kravos na nedavni predstavitvi zbirke Kar in kar maj pri Prosekarju

Pesniku nič ne pomeni neiztrohnelo srce./ Živ bi se pesmi zagozdil v mednožje in med oči,” v sklepnem verzu pesmi Živi pesnik, ki sklepa avtorski izbor Le besede z desne z leve, piše Marko Kravos. Že v dveh vrsticah je zgostil vse, kar ga odlikuje: ljubezen do jezika, inteligentni humor, življenjska radost in erotika, pa tudi nabrito zašiljena kritična misel. Pri Tržačanu, ki v 84. letu poskočno koraka in pesnikuje, je podatek, da je bil rojen v konfinaciji v Montecalvu Irpinu v južni Italiji, morda ključen za oblikovanje povezovalne osebnosti, gradnika mostov med dvema jezikoma in narodoma, častilca življenja in iskalca ključev do složnega sobivanja med različnostmi.