Ženska klapa Fritule na Omišljanski rozeti ponovila lanski uspeh

Ženska klapa Fritule iz slovenske Istre je na mednarodnem festivalu Omišljanska rozeta na otoku Krku osvojila drugo mesto in tako ponovila lanski uspeh. Na festivalu, ki je letos prvič gostil tudi moške in mešane klape, je nastopilo več zasedb iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Po odločitvi strokovne žirije je zmagala ženska klapa Liron iz Mostarja, drugo mesto so osvojile "naše" Fritule, tretje mesto pa moška klapa Vinčace iz Novega Vinodolskega.

Slovenijo je, poleg Fritul, zastopala še Ženska klapa Kamelije iz Domžal.

Fritule sicer delujejo vse od leta 2012, od leta 2024 pa jih umetniško vodi Gorana Japelj Bezjak. V svojem repertoarju združujejo dalmatinsko klapsko izročilo in istrsko glasbeno dediščino, med drugim tudi priredbe skladb izolskega trubadurja Rudija Bučarja. Klapa se sicer že pripravlja na svoj 8. Festival Klap, ki ga 5. septembra prirejajo v portoroškem Magazinu Grando, nastopilo pa bo kar deset klap iz Slovenije in Hrvaške.