Zvezdnik kultnega božičnega filma se po treh desetletjih vrača na staro mesto

Ljubitelji prazničnih filmskih klasik z nestrpnostjo spremljajo najnovejše govorice iz Hollywooda. Disney namreč pripravlja nov projekt, ki bo oživil eno najbolj prepoznavnih božičnih franšiz vseh časov. Glavna zvezda filma Sam doma, Macaulay Culkin, se po več kot tridesetih letih očitno vrača k vlogi, ki ga je izstrelila med največje svetovne zvezde, poroča časnik Delo.

Ustvarjalci filma želijo z novim nadaljevanjem privabiti tako stare oboževalce kot tudi povsem nove generacije gledalcev. Filmski studii pogosto iščejo navdih v starih uspešnicah, a vrnitev originalnega igralca vedno predstavlja poseben dogodek. Culkin je vlogo iznajdljivega Kevina McCallisterja prvič odigral leta 1990 in takoj osvojil srca gledalcev po vsem svetu. Film še danes redno kraljuje na televizijskih sporedih v decembrskem času, zato odločitev o oživitvi zgodbe ne preseneča.

Kaj prinaša nova zgodba?

Podrobnosti o sami vsebini novega filma ustvarjalci zaenkrat še skrbno skrivajo. Scenaristi in režiserji imajo pred seboj zahtevno nalogo, saj morajo upravičiti visoka pričakovanja javnosti. Mnogi se sprašujejo, kako bodo Kevina vključili v sodobni čas in s kakšnimi pastmi se bo tokrat zoperstavil nepridipravom. Nekateri viri blizu produkcije namigujejo, da bo Kevin tokrat morda v vlogi starša, ki mora reševati podobno situacijo, kot jo je sam doživel v otroštvu.

Macaulay Culkin v zadnjih letih ponovno aktivno sodeluje v svetu zabavne industrije. Nedavno je prejel celo svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, kar potrjuje njegov trajen vpliv na pop kulturo. Če ustvarjalci resnično uspejo združiti nostalgijo s svežim pristopom, bo novi projekt zagotovo podrl marsikateri rekord gledanosti in znova dokazal, da nekatere zgodbe nikoli ne zastarajo.