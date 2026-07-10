Študenti dobrodošli! Ampak samo do poletja
Koper je univerzitetno mesto. Predstavlja se s podobami obmorskega mesta, kjer se v sončnih popoldnevih srečujejo študenti in študentke različnih držav. Takšna podoba ustvarja vtis mednarodne odprtosti in vključujočega okolja.
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