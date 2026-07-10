Talent in igre brez meja, ki jih velja premagati

Pravijo, da na mladih svet stoji. Zveni kot oguljena fraza. Tudi v športu, kjer novi obrazi sicer lahko poskrbijo za instant uspešnice. Težje je potem kakovostno raven predstav potrjevati skozi čas v neizprosni konkurenci, kjer še kako drži, da talent ni vse. Pomaga pa. Še posebej, če je pravočasno prepoznan in ustrezno voden. Pogosto se sprašujem, kakšno vrednost imajo (vrhunski) športni dosežki v mlajših kategorijah, tako na klubski kot reprezentančni oziroma na ekipni in posamični ravni.

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