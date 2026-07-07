Košarka, kdo bo tebe ljubil

Podobni trenutki, kot jih zdaj preživlja slovenska košarkarska reprezentanca, niso nič novega. Le za instant facebook tik-tok navijače, ki jim spomin ne seže dalje kot od pojave Luke Dončića, je sedanje krizno obdobje padlo z neba. Sezimo dve desetletji in še kaj več nazaj v preteklost, ko smo lahko prav tako doživljali številne odsotnosti; ne le zaradi porok, utrujenosti po sezoni, v kateri se utrujeni niso naigrali. Bila so pogojevanja, kdo bo prvi organizator igre reprezentance, sebičnost, zavist ... Vse zavito v celofan.

A dejstvo je, da je bila Slovenija vselej zanesljiva v kvalifikacijah za velika tekmovanja, v zadnjih letih pa se bolj muči. Spomnimo se samo neuspeha v kvalifikacijah za SP na Kitajskem. Ko je Luka Dončić zraven, bi bili zraven (skoraj) vsi, ko ga ni, pa izbrana vrsta izgubi privlačnost. Dejstvo je tudi, da precej fantov, ki odigra kvalifikacije, na velika tekmovanja ne potuje in morda tudi v tem grmu tiči zajec odsotnosti.

Marsikaj se je podrlo, ko je Dončić sporočil, da ga zaradi osebnih zadev to poletje ne bo. KZS se je preračunala, ko je iz Kopra, ki je očitno dober gostitelj le v času, ko v izbrani vrsti ni našega največjega zvezdnika, zadnjo tekmo kvalifikacij prestavila v Stožice in hkrati navila cene vstopnic med 40 in 70 evrov. Seveda je bila slika prazne dvorane žalostna, še bolj pa slika, kako se “velesili” Švedska in Estonija poigravata s slovensko vrsto. Res, bila je oslabljena, toda kljub vsemu z nekaterimi izkušenimi košarkarji; a prvi, ki odgovarja za rezultat, je strokovni štab, ki ima neomajno podporo vrha KZS, igralci pa o podpori modro molčijo. Tako brezkrvne predstave pa kažejo, da nekaj ne more biti v redu. Puščic proti tistim, ki so se izgovorili in jih ni, pa tudi ni moč prezreti. Uvrstitev na SP v Katarju je zdaj pod resnim vprašajem.

A reprezentanca je samo del težav košarke, ki jo uničuje 26-letna vojna med krovno Fibo in zasebno ligo Uleb in je pljusknila tudi v našo regijo. Kaj nam je prinesla Jadranska liga? Osiromašenje nacionalnih lig (z izjemo srbske, nekaj sta od nje imela Olimpija in delno Krka), brezobzirno mešetarjenje, zadnja leta pa kdo plača več od Avstrije do Dubaja. Nekaj časa je bila liga magnet zaradi uvrščanja v evroligo, zadnja leta tega ni več.

Delitve obilno izkorišča Amerika, ki predvsem v košarki najbolj ogroža evropsko pojmovanje športa. V sosednji Italiji selijo licence po prigaranih rezultatskih dosežkih iz zgodovinskih okolij v velika mesta, v pričakovanju evropske NBA. Ogorčenje navijačev nikogar ne vznemirja. Največja grožnja je študentska NCAA, ki je z milijonskimi plačami začela privlačiti mlade talente iz Evrope, kar najbolj uničuje manjša okolja, kot je naše. Kar 21 Slovencev je že v ZDA, kar seveda najeda tudi bazo za pomlajevanje reprezentance. Težav je vse več, a nihče jih noče reševati. •