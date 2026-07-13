5 nasvetov, kako preprečiti zatohlost in poletni vonj po vlagi, ko je hiša med dopustom zaprta

Kako preprečiti zatohlost in poletni vonj po vlagi, ko je hiša med dopustom zaprta

Ko se po tednu ali dveh vrnemo, nas na pragu namesto udobja udari težek, postan in zatohel zrak.

Zakaj se to zgodi in kako poskrbeti, da bo vaša nepremičnina varno zadihala tudi takrat, ko vas ni doma?

Tukaj je 5 ključnih nasvetov za ohranjanje poletne svežine.

1. Pred odhodom nevtralizirajte skrite vire vlage

Sodobna okna in fasade so zatesnjeni do zadnjega milimetra. Vlaga, ki ostane v hiši, tako nima absolutno nobenega izhoda.

Preden zaklenete vrata, temeljito posušite umivalnike in tuš kabino, odstranite mokre brisače in gobice za pomivanje ter izpraznite vse smeti.

Vsak deciliter zastale vode (tudi v zalivalkah za rože) bo ob poletnih temperaturah izhlapel, zrak se bo zasičil in ustvaril idealen mikroklimatski inkubator za razvoj plesni.

2. Odprite vsa notranja vrata

Največja napaka pred dopustom je zapiranje vrat kopalnice, kuhinje ali spalnic. Če zrak v objektu nima možnosti kroženja, se bosta v teh manjših prostorih vlaga in koncentracija hlapnih organskih spojin (VOC) iz pohištva in čistil drastično povečali.

Odprta notranja vrata omogočajo, da se zrak razporedi po celotni kvadraturi hiše, s čimer se zmanjša tveganje za nastanek lokalnih žarišč zatohlosti za omarami ali v kotih.

3. Zračenje "na kip" poleti prinaša samo škodo

Mnogi pred odhodom pustijo okno v kopalnici ali shrambi priprto v upanju, da bo to preprečilo zatohlost. Z gradbeno-fizikalnega in varnostnega vidika je to ena najslabših rešitev.

Skozi to majhno režo bo v vaš dom vsak dan prodiral vroč in vlažen poletni zrak. Hkrati odprto okno predstavlja neposredno varnostno tveganje za vlomilce in odprto pot za mrčes, medtem ko minimalna reža sploh ne zagotavlja prave izmenjave zraka v globini objekta.

4. Zasenčite pametno, a ohranite stik z zunanjostjo

Spuščene rolete in zunanje žaluzije so odlične za blokiranje sončnih žarkov, da preprečimo pregrevanje objekta. Vendar pa s popolno zatemnitvijo hišo še dodatno izoliramo in zapremo kot v termovko.

Bistveno je, da zadrževanja vročine ne zamenjujemo s prezračevanjem – objekt nujno potrebuje stalen dovod kisika in odvod izrabljenega zraka, ne da bi s tem v notranjost spustili 35 stopinj Celzija.

5. Vzpostavite avtopilota z decentralnim prezračevanjem

Edina trajna in zares zanesljiva rešitev, s katero hiša ostane 100 % varna, sveža in hladna tudi med najdaljšim dopustom, je vgradnja pametnega prezračevalnega sistema. Slovenski decentralni sistem i-Vent je zasnovan prav z namenom, da povsem samostojno in neslišno skrbi za mikroklimo.

Decentralni sistem I-Vent Foto: i-Vent Foto: i-Vent

Sistem z naprednim keramičnim jedrom deluje kot toplotni ščit. Ko vroč zunanji zrak vstopa v sistem, se skozi jedro, ki ga je notranji zrak predhodno naravno ohladil, prečisti in prijetno ohladi. V dom tako priteka svež zrak brez vročinskih šokov, vgrajeni filtri pa zanesljivo blokirajo komarje, prah in pelod.

Za popolno avtomatizacijo lahko sistem nadgradite s pametno enoto i-Cube. Ker je povezana z zunanjo vremensko postajo, v ekstremnih poletnih razmerah inteligentno optimizira cikle izmenjave zraka glede na zunanje pogoje.

Njena glavna prednost pa se pokaže v vsakdanjem življenju: v prostoru nenehno analizira raven vlage, CO₂ in hlapnih organskih spojin (VOC).

Ko se vrnete z dopusta in spet začnete kuhati, se tuširati ali gostiti prijatelje, enota takoj zazna padec kakovosti zraka in stenskim rekuperatorjem brezžično ukaže pospešeno delovanje.

Ko je zrak znova optimalen, se vse skupaj samodejno vrne v varčni način.

Hitra vgradnja brez uničenja sten

Ker gre za decentralen sistem, za vgradnjo ne potrebujete razpeljave dolgih in umazanih cevi ter spuščanja stropov. Montaža se izvede čisto, hitro in strokovno s preprostim prebojem zunanjega zidu z diamantnim kronanjem in sprotnim odsesavanjem prahu.

Podjetje i-Vent z več kot 15 leti izkušenj in nazivom Izbrana znamka zaupanja 2026 kot edino pri nas ponuja kar 7 let garancije na celoten ekosistem.

Svežina brez sparine Foto: i-Vent Foto: i-Vent

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