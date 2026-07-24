Samsoni iz Noriškega kraljestva
V poletjih z vse daljšimi vročinskimi valovi so številni spremenili počitniške navade. Ozirajo se k severnim pokrajinam in Baltiku, počitnikovanje v Alpah pa je pravi hit. Dolomiti na Južnem Tirolskem so izjemno oblegani, prav tako nekatere doline v Avstriji, podobno je tudi pri nas. Ponudba doživetij je vse bolj razvejana, pomembna prelomnica pa je bila večja dostopnost električnih koles in z njimi skok priljubljenosti kolesarjenja, kar je spodbudilo izgradnjo in urejanje kolesarske infrastrukture.
Ugodna poletna klima v Alpah vabi k aktivnejšemu preživljanju počitnic. Podobno kot se ob morju kakšne mestne srajce prelevijo v zagrizene pomorce in potapljače, se v hribih nekateri spopadejo z izzivi, vrednimi Tadeja Pogačarja ali Reinholda Messnerja. A velika večina je vendarle zmernih in uživaških turistov.
Alpe so hit
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