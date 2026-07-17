Adijo naravno, ekološko, adijo zdravje!

Postopek proste uvedbe gensko spremenjene, o vplivu na zdravje človeštva in planeta nezadostno preučenega rastlinstva in hrane, je na pobudo velekorporacij v evropski bruseljski politiki trajal leta. Če se je sprva zdelo, da bodo ljudje in planet pred genskimi spremembami, zapakiranimi v nove genomske tehnike, ostali zaščiteni, so junija letos v evropskem parlamentu dobile skoraj dokončno zeleno luč. Pohod spremenjene hrane na prodajne police je pred vrati. No, vsaj tistih 94 odstotkov rastlinstva s “samo” do 20 spremenjenimi zaporedji DNK, ki jih ne bo več potrebno niti označiti. Torej s spremembami, ki jih sočasno goreče podpirajo ali zavračajo tudi strokovnjaki. Ljudje, potrošniki, pa naj se znajdejo, kakor vedo in znajo ...

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.