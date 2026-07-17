Analize pesticidov v hrani so porazne

Strokovnjaki nevladne organizacije PAN Evropa (Pesticide Action Network) analizirajo in se borijo proti pretirani uporabi pesticidov v pridelavi zelenjave in sadja. Zadnja od vedno slabih analiz se nanaša na jagode. Skoraj 80 odstotkov vzorcev je bilo pozitivnih, a vsi pod zakonito mejo. Ker pesticidi tako kot ostale kemikalije delujejo sinergijsko, česar zakoni ne upoštevajo, PAN opozarja na povzročene bolezni in njihovo rast. Ne pomaga! Evropska unija naj bi meje vsebnosti kemikalij pri pridelavi rastlin še znižala. Potem ko je za večjo hranljivost že odobrila vsebnost žuželk v hrani, je minuli mesec z uredbo dovolila še hrano z vsebnostjo gensko spremenjenih rastlin.

Za večjo odpornost rastlin ali večjo obolevnost?