Analize pesticidov v hrani so porazne
Evropski parlament je junija sprejel Uredbo o rastlinah pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami in izdelkih iz njih. To pomeni, da bomo jedli hrano, na kateri do 20 genskih sprememb v sestavinah ne bo označenih. Množica ekoloških in okoljskih organizacij slovensko vlado zaman prosi za vložitev ničnostne tožbe proti uredbi. Na zdravje že brez genskih sprememb deluje preveč kemično zastrupljene hrane.
Strokovnjaki nevladne organizacije PAN Evropa (Pesticide Action Network) analizirajo in se borijo proti pretirani uporabi pesticidov v pridelavi zelenjave in sadja. Zadnja od vedno slabih analiz se nanaša na jagode. Skoraj 80 odstotkov vzorcev je bilo pozitivnih, a vsi pod zakonito mejo. Ker pesticidi tako kot ostale kemikalije delujejo sinergijsko, česar zakoni ne upoštevajo, PAN opozarja na povzročene bolezni in njihovo rast. Ne pomaga! Evropska unija naj bi meje vsebnosti kemikalij pri pridelavi rastlin še znižala. Potem ko je za večjo hranljivost že odobrila vsebnost žuželk v hrani, je minuli mesec z uredbo dovolila še hrano z vsebnostjo gensko spremenjenih rastlin.
Za večjo odpornost rastlin ali večjo obolevnost?
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