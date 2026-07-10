Blaž P. Kosovel: “ZDA bi rade bile bog, a ravno zato velikokrat postanejo hudič”

Koliko idealizma in koliko oportunizma je v ozadju tistega dokumenta?

“Uradna zgodovina pravi, da je bilo ogromno idealizma in malo oportunizma. Novejša branja zgodovine oziroma pogled skozi vsakdanjega človeka pa kaže, da je bilo veliko oportunizma. Ključno je vedeti, kdo so bili ti, ki so se želeli odcepiti od Anglije. To so bili ljudje, ki so (lahko) svobodno trgovali. Bili so v glavnem bogataši oziroma premožni ljudje, povečini tudi sužnjelastniki, a hkrati so se v svojem boju deklarirali celo za sužnje matične države.”

Kar je eno izmed mnogih protislovij v zgodovini ZDA …