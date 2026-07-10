Blaž P. Kosovel: “ZDA bi rade bile bog, a ravno zato velikokrat postanejo hudič”
Rojstni dnevi ljudi in držav so izgovor za praznovanje in priložnost za razmislek. Ljudje se vprašajo, kakšno je bilo dosedanje življenje in kako se to lahko še razvije. Podobno je z državami. Kulturolog Blaž P. Kosovel je zelo primeren sogovornik za razmislek ob jubileju Združenih držav Amerike. Minuli konec tedna je namreč minilo 250 let od dneva, ko so v Philadelphii predstavniki 13 dotedanjih angleških kolonij sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti Združenih držav Amerike.
Koliko idealizma in koliko oportunizma je v ozadju tistega dokumenta?
“Uradna zgodovina pravi, da je bilo ogromno idealizma in malo oportunizma. Novejša branja zgodovine oziroma pogled skozi vsakdanjega človeka pa kaže, da je bilo veliko oportunizma. Ključno je vedeti, kdo so bili ti, ki so se želeli odcepiti od Anglije. To so bili ljudje, ki so (lahko) svobodno trgovali. Bili so v glavnem bogataši oziroma premožni ljudje, povečini tudi sužnjelastniki, a hkrati so se v svojem boju deklarirali celo za sužnje matične države.”
Kar je eno izmed mnogih protislovij v zgodovini ZDA …
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