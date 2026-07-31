Božanski travniki v našem morju

Kontinuirana spremljanja travnika pozejdonke (Posidonia oceanica) potekajo, čeprav v nerednih intervalih, že od konca prejšnjega stoletja. Gre za vrsto, ki lahko raziskovalcem veliko pove o stanju okolja, saj ustreza trem standardnim kriterijem dobrega indikatorja kot so univerzalnost (pojavlja se povsod v Sredozemskem morju), občutljivost (odziva se na spremembe v okolju) in merljivost (te odzive je možno izmeriti). Natančno kartiranje morske trave pozejdonke in njenih travnikov je temelj spremljanja in je nujno potrebno za oceno njihovega ekološkega stanja ter razvojnih trendov. Tudi spremljajoči podatki so izjemni. Opazovati pod vodo številne spužve možganjače (Geodia cydonium), ki so še pred dobrim desetletjem bile v Sloveniji znane le na piranski punti, je lep občutek. V rovih peščenjakovih teras, ki prekinjajo travnik pozejdonke, je možno videti veliko skritih belih datljevk (Pholas dactylus), v olivnozeleni listnati goščavi pa smo že imeli priložnost popisati med drugim tudi mlade zobatce (Dentex dentex).

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