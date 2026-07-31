Delo na poletni vročini

V minulih dneh je bilo veliko obvestil in opozoril, kako se vesti pri visokih poletnih temperaturah. Naj se ne zadržujemo zunaj sredi dneva, pijemo dovolj tekočine, jemo lahko hrano in podobno.

Nekateri poklici pa so vezani na delo zunaj, zato se ljudje, ki ga opravljajo, pač sprijaznijo oziroma prilagodijo. Zunaj delajo gradbinci, ki se v senco umaknejo le v največji vročini, kmetje so v vinogradih in na njivah, seveda začnejo z delom zgodaj zjutraj, a ne zbežijo domov v prvi pripeki.

Gradbeništvo se poleti ne ustavi. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Lubenica je zaželeno sadje na koprski tržnici. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Na kopališčih delo opravljajo ljudje različnih poklicev, kopališki mojster si pač na glavo povezne klobuk in opazuje, kaj se dogaja, da lahko pomaga ob morebitni nesreči. Če do nje pride, pridrvijo reševalci, ki se ob nesrečah ali reševanju obolelih ne sprašujejo, ali so v senci ali na soncu.

Reševalec na motornem kolesu je zlata vreden, zlasti ob preštevilnih zastojih na istrskih cestah. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Gostinstvo je poklic, ki se ga opravlja takrat, ko so gostje in potrebujejo storitve. Ob morju je to predvsem poleti, ko so potrebe velikanske in na sezonsko delo pridejo tudi študenti in delavci od drugod. Sicer pa, v železarni je vselej vroče, v hladilnici pa vedno zelo mrzlo.

Gostinski delavci so poleti najbolj iskani. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Zdaj je čas za sladoled! Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

V vsakem poklicu zaposleni načeloma vedo, kako ukrepati v ekstremnih razmerah. A tudi zanje veljajo univerzalna opozorila o hidraciji, zaščiti pred soncem, če je le mogoče, manjših obremenitvah telesa, kot sicer ... Skratka, vročinski val je treba preživeti. Hvala vsem, ki skrbijo za vsa nujna opravila! •