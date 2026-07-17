Elena Dorošenko: “Izola je kraj, kjer sem končno zaživela”

Včasih človek potrebuje skoraj celo življenje, da ugotovi, da sanje niso izginile. Le potrpežljivo čakajo. Na pravi kraj. Na prave ljudi. Na trenutek, ko si dovoliš živeti tudi zase.

“Dolgo sem svoje življenje pripovedovala kot njegovo,” mirno pove Elena Dorošenko. Stavek izreče brez grenkobe. Kot ugotovitev, ki jo razume šele danes. Veliko let je bilo njeno življenje neločljivo povezano z možem Juro Dorošenkom, jadralcem in pomorščakom, ki je že kot deček sanjal o tem, da bo nekoč obplul svet. Elena je njegove sanje razumela bolje kot kdorkoli drug. Podpirala jih je, medtem ko je sama skrbela za družino, vzgajala hčerki, reševala vsakdanje težave in se skupaj z njim selila iz kraja v kraj. A ob tem ni nikoli izgubila svojih sanj. Le odložila jih je za čas, ko bo življenje dovolj mirno. Danes jih uresničuje v Izoli.

Otroštvo ob Črnem morju

Ko pripoveduje o otroštvu, postane jasno, da je bila pripovedovalka že od nekdaj. Rodila se je v Novorosijsku ob Črnem morju, otroštvo pa je v veliki meri preživela pri babici, daleč od mestnega vrveža. Med gozdom, potokom in hribi ji ni bilo nikoli dolgčas. “Rada sem bila sama. Imela sem svoje kotičke v gozdu. Neskončno se je dogajalo v mojih fantazijah,” se spominja.

Prav tam se je rodila njena domišljija. Medtem ko so drugi otroci iskali družbo, je ona gradila svoje svetove. Kasneje je razumela, kako dragocena je bila ta samota. Naučila jo je opazovati.

Elena Dorošenko s hčerko Anjo Dorošenko Foto: Anja Dorošenko Foto: Anja Dorošenko

Na njen pogled na svet je močno vplival tudi oče. Bil je električar, pozneje pomorec na tankerjih, predvsem pa človek z neugasljivo radovednostjo. Domov ni prinašal le zgodb z morja, ampak tudi glasbo, knjige, revije, razglednice in občutek, da je svet veliko večji od mesta, v katerem živijo. “Mama je skrbela za to, da smo živeli. Oče pa nam je odpiral obzorja.”

Ko se je vračal s poti, je pripovedoval o Benetkah, Trstu, Splitu, Ameriki. Deklica, ki je živela ob Črnem morju, je tako začela sanjati o svetu, še preden ga je videla.

Čeprav sta jo zanimali matematika in fizika ter je želela študirati, jo je enako močno vleklo v umetnost. Želela si je igrati klavir, nato kitaro, sanjala je, da pleše in nastopa na odru. “Če bi me kdo vprašal, kdo sem, bi rekla: jaz sem balerina v duši.” Takrat se je zdelo, da bodo to ostale otroške sanje. Življenje je ubralo drugo pot.

Elena Dorošenko Foto: Jura Dorošenko Foto: Jura Dorošenko

Ljubezen, družina, delo

Pri osemnajstih letih je spoznala Juro. Ni je očaral zato, ker je študiral na pomorski akademiji. Prav nasprotno. Takšnim študentom se je, kot pravi, raje izogibala. Potem pa ji je povedal, da ne sanja o veliki karieri, ampak o tem, da bi nekoč z jadrnico obplul svet. “Vedela sem, o čem govori. Tudi jaz sem sanjala. Samo da sem svoje sanje nosila drugače.”

Poročila sta se po nekaj mesecih. Kmalu sta dobila prvo hčer Anjo, nekaj let pozneje še Aleksandro. Elena je še vedno iskala svojo pot - ponovno je začela študirati, študij zaradi selitve opustila, se zaposlila v hidrografiji kot korektorica pomorskih kart. Delo ji je bilo pisano na kožo. Združevalo je natančnost, tehnično znanje in morje, ki ga je že od otroštva povezovala s svobodo. “Strašno mi je bilo všeč. Izurila sem se v tehnikah, ki so mi bile že od prej blizu - risanje, pisanje s tehnično pisavo, računanje. To je bilo res moje delo.”

Pot okoli sveta in vsakdanje življenje

Toda življenje je znova zavilo po poti, ki jo je narekovalo morje. Jura je postal del posadke slovitega jadrnika Sedov, pozneje pa je bil izbran še v sovjetsko ekipo za znamenito regato Whitbread Round the World Race. To je bila izpolnitev njegovih največjih otroških sanj.

Elena je ostala doma. “Dokler je Jura uresničeval svoje največje življenjske sanje, sem jaz živela vsakdanje življenje. Otroci, vrtec, šola, bolezni, služba, računi ... Vse je bilo treba urediti.”

O dogajanju na njegovem potovanju okoli sveta je dobivala informacije predvsem iz kratkih televizijskih poročil, saj takrat še ni bilo globaliziranega povezanega sveta. V tistem obdobju se je zgodil tudi nenavaden dogodek, o katerem pripoveduje z nasmehom. Kot korektorica je podpisovala pomorske karte. Nekega dne jo je poklical nadrejeni in ji povedal, da na jadrnici, s katero Jura pluje okoli sveta, uporabljajo tudi karto z njenim podpisom. “Bilo je, kot bi bila tudi jaz tam. Nihče ni vedel, kako je karta prišla na barko. Samo povedali so mi: na njej je vaš podpis.”

Jura in Elena Dorošenko Foto: Jura Dorošenko Foto: Jura Dorošenko

Takšni drobni trenutki so ji dajali občutek, da kljub razdalji ostajata povezana. Ko pa se je Jura po treh etapah vrnil domov, je bil razočaran. Ni dokončal regate in težko je sprejel, da je njegovih velikih sanj konec. Elena pa je medtem doživela nekaj drugega. Jura je priletel v Moskvo, kjer ga je žena že čakala pri prijateljih, katerih gluha hčerka je s pomočjo staršev premagala ovire, ki so se zdele nepremostljive. Ob njih je začela drugače gledati na življenje. “Jadranje okoli sveta se mi je naenkrat zdelo manj pomembno od tega, kar so vsak dan živeli ti ljudje.” Takrat je prvič začutila, da se največje zmage pogosto ne zgodijo na odprtem morju, ampak doma.

Prelomna leta

Sledila so burna leta. Razpad Sovjetske zveze. Gospodarska kriza. Kriminal, ki je preplavil mesta. Negotovost, v kateri nihče ni vedel, kaj bo prinesel naslednji dan. Prav tedaj se je odprla nova priložnost.

Prijatelji so Juro povabili na Hrvaško, kjer je sodeloval pri projektu velike prekoceanske jadrnice. Družina je zato leta 1991 za nekaj mesecev prišla v Split. In tam se je zgodilo nekaj, česar Elena ni pričakovala. Ni je očaralo morje. Morje je poznala vse življenje. Očarali so jo ljudje. “Rekla sem si: jaz hočem živeti med takimi ljudmi. Otroci so se igrali zunaj, ljudje so si pomagali, nihče me ni gledal postrani. Počutila sem se varno.” Čeprav se je tudi tam že približevala vojna, je v Dalmaciji prvič začutila nekaj, česar prej ni poznala - občutek notranjega miru. Občutek, da človek lahko preprosto je. Ko se je vrnila domov, je njena nekdanja sodelavka že po enem pogledu opazila spremembo. “Rekla mi je: 'Oči se ti svetijo.' In res so se. Vedela sem, da sem bila tam, kjer bi rada živela.”

Toda do izpolnitve te želje je minilo še nekaj let. Jura je medtem dobil še eno priložnost - pridružil se je posadki ukrajinske jadrnice Hetman Sahaidačny, ki se je namenila na pot okoli sveta. Barko so gradili v Harkovu in tokrat je tudi Elena sodelovala - posadki je pomagala do opreme in instrumentov, ki jih je kupovala na tržnicah in jih vozila v Harkov. “Takrat sem se peljala po najbolj banditski cesti, kjer bi me lahko oropali in ukradli avto,” se spominja. Ukrajino je namreč preplavil kriminal, na črnem trgu pa si lahko kupil vse, kar si si zamislil, tudi orožje ali tanke.

Kapetan jadrnice jo je sprejel v spremljevalno ekipo na kopnem (shorecrew), tako da je moža tokrat na potovanju spremljala, le da je sama do etapnih postaj letela - v Anglijo, Urugvaj, Avstralijo ... Pot sta oba z možem zaključila na Novi Zelandiji in se vrnila domov. Vendar je vseprisotni kriminal v Ukrajini postal nevzdržen. Začela sta razmišljati o tem, da bi se preselila v tujino.

Novo življenje

Pomagali so jim prijatelji jadralci in umetniki - Đoko Babelič, Drago Mislej Mef in mnogi drugi. V izolskem klubu so potrebovali trenerja jadranja in Jura se je odpravil v Izolo. Družina se mu je pridružila malo kasneje. “Tukaj se je začela ta štorija, kot bi še enkrat zaživela. Tako, kot sem hotela,” poudari Elena. In zgodilo se je nekaj, kar je danes videti skoraj samoumevno. Končno je začela živeti življenje, ki ga je nosila v sebi že kot deklica med gozdovi nad Črnim morjem. “Padla sem v naročje ljudi, ki so mi najdražji ljudje na svetu.”

Danes Elena pripoveduje zgodbe. Dela v proizvodnji vrhunskih jader Victoysails. Igra kitaro v skupini Turn on Irish, skupaj s hčerko Anjo pleše irske plese, okoli sebe zbira ljudi in ustvarja prostor, kjer se srečujejo glasba, domišljija in prijateljstvo. Njena vnuka, trinajstletni Vasilij in dveinpolletni Ren sta del tega sveta; Vasilij je, kakor dedek, že našel svojo ljubezen do jadranja. Njen mož Jura še vedno jadra, a zdaj se vrača v Izolo.

Ko danes govori o sanjah, jih Elena ne razume kot nekaj, kar je treba na hitro uresničiti. Razume jih kot nekaj, kar človeka potrpežljivo spremlja vse življenje. Morda zato njena zgodba ni zgodba o tem, kako je sledila možu okoli sveta. Je zgodba o ženski, ki je znala čakati. Ki je razumela, da imajo sanje svoj čas. In ki je šele v Izoli našla kraj, kjer je lahko svojo življenjsko zgodbo začela pripovedovati v prvi osebi. •